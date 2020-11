La deuxième journée de la 2e session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Diourbel a condamné Djibril Fall à 10 ans de réclusion criminelle, pour détention et trafic intérieur de chanvre indien et blanchiment de capitaux.

En effet, le trafiquant de 58 ans a été arrêté et inculpé, en juin 2020 à Bambey, par la brigade de gendarmerie au marché hebdomadaire. La fouille sur place a permis aux limiers de découvrir un kilogramme de chanvre indien et 20 000 F CFA. Puis, la perquisition de son domicile a permis de mettre la main sur 20 kg et 400 000 F CFA.

Attrait à la barre, il a reconnu les faits. Une posture qu’il a adoptée de l’enquête préliminaire à la barre, en passant par le juge d’instruction. Cependant, il réfute le chef d’accusation de blanchiment d’argent.

Le 3 juin 2019, les éléments de la brigade de gendarmerie de Bambey ont reçu une information d’une source anonyme faisant état de la présence, au marché hebdomadaire de Bambey-sérère, d’un trafiquant notoire de chanvre indien à bord d’une charrette.

Ayant obtenu le signalement du suspect, les enquêteurs ont mis en place un dispositif de surveillance et de filature qui leur a permis de l’appréhender. Interpellé et fouillé, la drogue a été découverte sur lui.

Au-delà de cette affaire incriminant Djibril Fall, la 2e session de la chambre criminelle du tribunal de grandes instances de Diourbel a renvoyé le jugement d’Amadou Ka et Cie. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol portant sur du bétail commis la nuit en réunion avec usage de véhicule.