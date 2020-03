Antoine Mendy dit ‘’Papis’’, âgé de 30 ans, a comparu hier devant la chambre criminelle, pour trafic de drogue et blanchiment de capitaux.

Association de malfaiteurs, trafic de drogue et blanchiment de capitaux sont les charges qui pèsent sur Antoine Mendy et sa petite-amie Aïssatou Diallo. Arrêtés courant mars 2016, Antoine a comparu hier devant la chambre criminelle. Par contre, Aïssatou, qui était en liberté provisoire, a fait faux bond.

En effet, lorsque les éléments de la police de Grand-Yoff ont eu vent d’un vaste réseau de trafic de drogue dans un quartier de la commune, ils ont fait une descente. Antoine Mendy et sa concubine Aïssatou Diallo ont été surpris dans leur chambre, avec 10 kg de chanvre indien dans un sac Adidas, dont une partie était déjà conditionnée en paquet de 125 et 500 grammes dans un sachet.

Durant l’enquête préliminaire et lors de sa première audition devant le juge d’instruction, Antoine a non seulement reconnu qu’il s’adonnait à la vente de chanvre indien, mais il a aussi balancé ses fournisseurs Cheikh Guèye et Omar Sow, et indiqué les lieux où il les rencontrait. Il a aussi confessé qu’il revendait sa drogue à 700 F CFA le paquet de 125 g et à 30 000 F CFA celui de 500 g.

Mais lors de sa deuxième audition, Antoine Mendy a ramené la quantité de drogue trouvée chez lui à 2 kg et soutenu que c’était pour sa consommation personnelle.

Hier, il a réitéré ses dernières déclarations devant la barre. ‘’Je suis marchand. Je ne vends pas de drogue. J’ignore où habite Omar. Je me suis procuré 2 kg de chanvre auprès de Cheikh, pour ma propre consommation‘’, a-t-il dit. Des propos en porte-à-faux avec ceux prononcés par Aïssatou Diallo devant les enquêteurs. Elle disait qu’elle ignorait le contenu du sac de marque Adidas, mais connaissait les activités de vente de drogue de son petit-ami, puisqu’avec le fruit de cette vente, il l’aidait à fructifier son commerce.

Ainsi, le procureur, convaincu de la culpabilité d’Antoine Mendy, a demandé au tribunal d’écarter la thèse de la consommation personnelle. Il considère que le couple formait une entreprise allant du ravitaillement en gros, en passant par la vente et à l’injection de la recette dans le commerce d’Aïssatou. Le parquet a requis une peine de 10 ans de réclusion criminelle ferme pour Antoine Mendy et de 5 ans ferme pour Aïssatou Diallo.

Maitre Camara, avocat d’Antoine, a plaidé une application bienveillante de la loi, puisqu’il considère qu’il n’y a pas assez de preuves pour étayer la quantité de 10 kg de drogue qu’on veut imputer à son client.

Antoine Mendy sera édifié sur son sort, le 24 mars.

FAMA TALL