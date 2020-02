Le procès des passeurs de migrants qui devait se tenir hier devant le tribunal correctionnel du Tribunal de grande instance de Dakar a été renvoyé au 26 mars 2020 pour motif de non-retour de citation des parties civiles.

Le conseil des prévenus, Me Moise Ndior, a fait une demande de liberté provisoire, plaidant que ses clients ont fait plus de 2 ans en détention, alors que la législation a prévu que la détention ne doit pas dépasser 6 mois, s'il s’agit d'un dossier en correctionnel.

Il a également soulevé une garantie de présentation et a pris l’engagement de faire comparaitre les prévenus, mais, le parquet s’y est opposé et a demandé au tribunal d'en faire de même, puisque, selon son représentant, il n'y a aucune garantie et qu'il s’agit de faits percutants troublant l'ordre public, à savoir l’association de malfaiteurs, le trafic de migrants et l’escroquerie. Au final, Me Ndior n'a pas eu gain de cause.