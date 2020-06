En détention depuis 2017, Adama Mbaye a comparu, hier, devant la chambre correctionnelle, ainsi qu’Amsatou Dieng, pour trafic de migrants. Le délibéré sera rendu le 25 juin prochain.

Appréhendé à la sortie de la Rfm par les éléments de la Section de recherches, courant 2017, Adama Mbaye avait été inculpé pour association de malfaiteurs, escroquerie et trafic de migrants. Il avait promis des lendemains meilleurs à des Sénégalais et Gambiens qu’il a envoyés en Libye. Mais une fois sur place, ces derniers devenaient des esclaves, jusqu’à ce que leurs familles envoient de l’argent pour acheter leur liberté. Ledit argent était réceptionné par Amsatou Dieng qui le transférait, des montants allant de 500 mille à plus, à Adama Mbaye. Le préjudice est estimé à 12 millions.

Hier, devant le tribunal correctionnel pour répondre de ces chefs, Adama a nié les faits. Il prétend avoir aidé ceux qui l’accusent à passer la frontière ou pour des transferts d’argent. Il ajoute qu’un certain Mor Mar lui a réclamé 500 mille qu’il a refusés de lui donner. Ce dernier, dit-il, l’avait menacé de se rendre à la Rfm pour l’accuser de traite de personnes. Son acolyte Amsatou Dieng, lui, arrêté courant 2018 par une délégation judiciaire, a également nié ces charges. Il soutient qu’il est gestionnaire d’un point de transfert d’argent. De ce fait, il ne faisait que recevoir de l’argent pour le compte d’Adama.

Or, sur la Rfm, les prévenus ont fait l’objet de plusieurs accusations de traite de personnes.

Toutefois, les parties civiles n’ayant pas comparu, Me Moise Ndior, pour le compte d’Adama Mbaye, a soutenu que le tribunal ne devrait pas prendre en compte leurs déclarations, puisqu’elles ont fui le débat contradictoire. Maitre Mandiogou Ndiaye a, lui, sollicité la relaxe pour Amsatou Dieng.

Le parquet a requis une peine ferme de 3 ans. Le délibéré sera rendu le 25 juin prochain.