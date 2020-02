Djidjack Diouf et six acolytes dont une dame ont été placés sous mandat de dépôt par le juge du huitième cabinet d’instruction. Ils sont inculpés pour association de malfaiteurs, trafic de visas, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux.

Le manager de Viviane Chedid et sa bande ont été arrêtés par la section de recherches, alors qu’ils s’attelaient à créer des tournées fictives au nom de la Reine du Joloff Band, pour se faire délivrer de faux visas qu’ils attribuaient à des individus pour les faire voyager. C’était vendredi dernier.