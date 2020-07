Un commerçant et son assistant, établis dans la capitale sénégalaise, ont été arrêtés et emprisonnés, respectivement à Dakar et à Louga. Selon nos sources, l'assistant encaissait des candidats au voyage vers les pays européens et leur livrait des décharges et sa photo de carte nationale d'identité. Il promettait ensuite de rembourser aux clients, si le voyage tombait à l'eau.

Dans un premier temps, une plainte formulée contre son patron a conduit à leur arrestation à Dakar. Quelques jours plus tard, l'assistant a été relâché. Il est retourné dans son village natal à Ndièye (département de Kébémer). Une des victimes, P. ND., qui habite le village de Mbadiar Ndiaye, situé à quelques kilomètres du village du collaborateur du commerçant, a eu vent de son arrivée. Il s’est empressé d’aller déposer une plainte à la brigade de gendarmerie de Kébémer contre le gus à qui il avait remis 3,5 millions pour l'obtention de visas.

Après quelques jours de garde à vue, il a été déféré au parquet régional de Louga. Le commerçant et son assistant attendent en prison d’être édifiés sur leur sort.