Me CLEDOR CIRE LY, AVOCAT DE RENE CAPAIN BASSENE ‘’René Capain Bassène est accusé de tous les maux de la terre’’ ‘’Vous avez pu constater, depuis 10 h 53 mn, René Bassène est en face du juge et nous sommes pratiquement à plus de 19 h et ce n’est pas encore terminé. L’interrogatoire se poursuit. Ce n’est pas facile. Même pour une personne, qu’on soit juge ou avocat, de rester dix ou onze heures de temps sans manger, ni boire et de répondre à des questions, surtout lorsqu’on a fait 29 mois de détention, c’est quand même pénible. Nous déplorons que des personnes soient gardées en prison des années et des années et, un beau jour, tambour battant, on veut terminer une enquête, une information. Tout cela ne participe pas du droit, à un procès équitable. L’interrogatoire tourne autour des faits. J’ai naturellement posé des questions à décharge. Le juge pose des questions à charge. Il cherche nécessairement des coupables, alors que ce qu’on devait rechercher, c’est la vérité. Ce que je déplore aussi, c’est que, de plus en plus, des personnes arrêtées pour certaines infractions se plaignent de tortures. C’est grave. Cela, je le déplore énormément. Et dans ce dossier, je ne manquerai pas de le déplorer. Des tortures venant de personnes très respectées dans ce pays. J’ai toujours dit et soutenu que les forces de défense et de sécurité, pour moi, la crème, c’est la gendarmerie nationale. Or, de plus en plus, il y a des allégations de tortures, d’accusations contre ce corps. Avant, c’était la police, mais on n’entend plus des faits de tortures de la police. Je pense que c’est parce qu’il y a des poursuites contre des policiers. Les tortures, s’il y en a, elles sont beaucoup plus raffinées. Il y a moins d’accusations de tortures contre la police. Il y en a de plus en plus contre la gendarmerie. C’est un phénomène à suivre de près. René Capain Bassène est accusé de tous les maux de la terre. Il est accusé d’un chapelet d’accusations : association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, assassinat, tentative d’assassinat, détention d’arme sans autorisation, vol commis en réunion avec des circonstances aggravantes, usage d’arme. Aujourd’hui encore, on a ajouté une autre infraction, comme cela ne suffisait pas : il est inculpé de sortie régulière de correspondances’’