Le centre de traitement de Kolda vient d’enregistrer ses premiers cas de guérison. Sur les 7 patients sous traitement, 2 sont déclarés guéris et ont quitté le centre hospitalier régional de Kolda où ils étaient confinés, a annoncé le médecin-chef de région, Docteur Yaya Baldé, hier à ‘’EnQuête’’.

A Kolda, on prie de n’avoir plus de cas de Covid-19, après quelques jours d’accalmie. Il y a encore 5 personnes sous traitement, au niveau du centre hospitalier régional de Kolda. Deux porteurs du coronavirus parmi les 7 Sénégalais interceptés à la frontière avec la Guinée, ont été déclarés complètement guéris ce lundi.

‘’Nous avons enregistré 2 cas de guérison parmi les 7 patients hospitalisés au niveau du centre de traitement de Kolda’’, a indiqué le médecin-chef de région, Docteur Yaya Baldé. Le premier est déclaré négatif depuis le mercredi 15 avril et le deuxième au cours de ces derniers jours. Ils ne sont plus, cela va de soi, suivis. Ils ont d’ailleurs quitté l’hôpital et pris en charge par la commission psychosociale qui doit les ramener rejoindre leurs familles basées Dakar.

L’autorité sanitaire informe que des dispositions sont prises par rapport aux cas de guérison. Un hôtel de la place est réquisitionné par le gouverneur de région pour y placer tous les patients qui sortiront d’hospitalisation, et le Comité régional de gestion des épidémies (CRGE) se chargera de les acheminer au niveau de leurs foyers respectifs. Tous les malades hospitalisés à Kolda sont tous originaires de la région de Dakar.

Au sujet des 5 patients encore sous traitement, ‘’leur état de santé s’améliore’’, rassure le Dr Baldé, avant de préciser qu’ils vont bénéficier d’un contrôle de laboratoire ce vendredi’’. Pour certains Koldois interrogés, c’est une lueur d’espoir pour la région. Satisfaits de ces résultats, ces derniers soutiennent que ‘’c’est une bonne nouvelle pour les personnes infectées par la Covid-19 qui fait ravage dans le monde’’.

EMMANUEL BOUBA YANGA