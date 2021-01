Courtisé par le Paris Saint-Germain, Krépin Diatta a finalement rejoint l’AS Monaco, actuel quatrième de l’élite française avec 39 pts, derrière Lyon (43 pts) et devant Rennes (36 pts). L’arrivée du jeune ailier sénégalais dans ce dynamique club de la principauté peut lui ouvrir, enfin, les portes de la Premier League. Un rêve de son père !

‘’Le championnat belge, c’est bon pour lui. La France aussi, je ne dis pas non. Mais je souhaiterais bien, et du fond du cœur, le voir évoluer en Angleterre, dans les grands clubs’’. Ces paroles sages, couplées de prières, sont de Joseph Diatta, le père de l’international Krépin qui, il n’y a pas longtemps, s’est confié à ‘’EnQuête’’. Cet enseignant de profession qui vit à Lyndiane, dans la ville de Ziguinchor, implore le Seigneur pour qu’un jour son fils puisse rejoindre la Premier League anglaise. Un des championnats les plus suivis dans ce monde. Pour s’y rendre, il faut se préparer physiquement, mentalement et acquérir, par la même occasion, une grande expérience, gage d’une adaptation rapide. Krépin et son agent ont peut-être pris tous ces paramètres en compte. Le chemin est encore long. Mais la marche vers l’Angleterre se précise. La voie se dessine.

Pour l’heure, l’attaquant de 21 ans a décidé de quitter la Jupiler Pro League pour la Ligue 1. Il a atterri à l’AS Monaco, solide actuel 4e du championnat français, pour un montant global de 16 millions d’euros, soit plus de 10 milliards de francs CFA. Ainsi, Krépin Diatta, qui a signé un contrat de 5 ans, débarque dans un championnat hyper médiatisé.

Outre cet aspect en sa faveur, l’ancien pensionnaire du Club Bruges pourra avoir un temps jeu suffisant afin d’exhiber tout son talent sur toutes les pelouses de Ligue 1 française. Arrivé dans un groupe aussi riche, managé par le Germano-Croate Niko Kovač, Krépin pourra compter sur les joueurs expérimentés, à l’image du capitaine Wissam Ben Yeder, Stevan Jovetić, Djibril Sidibé, Alexander Golovin, etc. Avant de quitter la Belgique, il a réussi à inscrire, depuis le début de la saison, 10 buts et délivré 2 passes décisives.

Pour réaliser le rêve de son papa Joseph Diatta et faire honneur à sa maman Noëlle Diédhiou, Krépin se doit de briller davantage. Il a compris que pour déposer ses valises dans une équipe anglaise quelconque, il faut cravacher dur dans son club actuel. C’est pourquoi il a tout fait pour rendre une copie propre le samedi dernier contre l’Olympique de Marseille, battue 3-1 par Ben Yeder et ses coéquipiers. Lors de son premier match, l’ailier sénégalais, entré en jeu à la 67e m à la place du jeune Franco-Sénégalais et natif de Tours, Sofiane Diop, a été étincelant. Dès ses toutes premières minutes au stade Louis II, Krépin a montré à son coach qu’il avait quelque chose dans les jambes. Son potentiel fascinant et sa rapidité ont convaincu l’ancien technicien du Bayern Munich et de Francfort.

‘’Je suis heureux qu’il soit ici. Il jouait très bien avec Bruges, il y a marqué 10 buts cette saison et je suis sûr qu’il nous aidera beaucoup à l’avenir. Sur quelques situations, on a vu ses qualités, qu’il est rapide. On va compter sur lui dans le futur’’, a analysé Niko Kovac au micro de Téléfoot et repris par Footmercato.net. En Belgique, Krépin, 21 ans, a marqué les esprits en devenant cette saison en cours, le plus jeune joueur de ce championnat à avoir marqué 10 buts.

A Monaco, il doit rugir comme un lion affamé ! Rugir enfin de concrétiser le rêve de son papa et sa longue marche vers le sommet.

GAUSTIN DIATTA (THIES)