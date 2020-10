Le transfert d’Habib Diallo au Racing club de Strasbourg Alsace pour 10 millions d’euros, pour les cinq prochaines années, n’est pas du goût du joueur, dont la préférence était la Premier League, mais aussi des supporters messins qui ont d’ailleurs manifesté leur mécontentement. Le président du FC Metz, Bernard Serin, s’en défend et s’explique.

Habib Diallo n’est plus un joueur du FC Metz. L’attaquant sénégalais a signé, au dernier jour du mercato, au Racing club de Strasbourg Alsace (RCSA) un contrat de 5 ans. Désormais, le meilleur buteur des Grenats la saison dernière (12 réalisations) défendra les couleurs bleu et blanc du club alsacien. ‘’Je suis très heureux de rejoindre le Racing pour les cinq années à venir’’, a confié Habib Diallo lors de la cérémonie de signature. L’ancien buteur des Lionceaux de moins de 23 ans rejoint une ville qu’il avoue ne pas connaitre, mais qu’il a ‘’hâte de découvrir’’.

‘’Kader Mangane (coordinateur sportif du RCSA et ancien international sénégalais, NDLR) m’a parlé de la ferveur du public et de l’incroyable ambiance de la Meinau’’. Le joueur de 25 ans compte apporter toutes ses qualités à sa nouvelle formation. ‘’Je connais déjà Eiji Kawashima qui a été mon coéquipier au FC Metz et Ibrahima Sissoko avec qui j’ai joué à Brest. J’ai hâte de reprendre la compétition et j’espère marquer le plus de buts possible avec le Racing’’.

Mais derrière le sourire affiché par le Sénégalais sur la photo de bienvenue publiée par le club sur son site officiel, se cache un sentiment d’insatisfaction. Quelques heures après l’officialisation de son transfert, une conversation privée du joueur a fuité sur les réseaux sociaux et publié par le site Foot Sénégal. Dans ses écrits, Habib Diallo affirme avoir dû quitter le FC Metz pour le RC Strasbourg contre son gré. ‘’Il y a d’autres clubs qui sont venus se positionner, mais ils (les dirigeants, NDLR) ne sont pas reconnaissants et n’ont pas pris en compte mon choix. Ils m’ont obligé à signer pour Strasbourg’’, s’est offusqué Diallo. Son désir était de rejoindre la Premier League où il était annoncé par la presse dans le viseur de certaines écuries. C’est le cas notamment de Tottenham et Leeds United. Aux dernières nouvelles, le joueur devait même signer à Sheffield United, selon Foot Sénégal, pour une somme de 15 millions d’euros. Rien de tout cela ne s’est produit.

Au contraire, le chouchou du public messin a déposé son baluchon en Alsace, au grand dam de ce dernier. Et ces révélations ont exaspéré la colère du 12e homme de l’équipe messine qui avait déjà du mal à accepter le transfert de leur goléador chez le rival strasbourgeois. Les supporters s’en sont pris au siège du club dont les murs ont été tagués dans la nuit de lundi à mardi : ‘’Honte à vous’’, ‘’Aucun respect’’ et ‘’Lâches’’, peut-on lire. Sur les réseaux sociaux, les supporters grenats crient leur mécontentement et ont lancé le hashtag #freehabib.

Les propos du responsable de la cellule recrutement du Racing, qui parle d’une alternative, laisse entendre que la signature du joueur est un transfert par défaut. ‘’La priorité de notre mercato était de recruter un milieu défensif. Nous l’avons fait en début de semaine, avec l’arrivée de Jean-Eudes. Depuis la blessure de Lebo, nous recherchions avec le coach et le président une opportunité en attaque, afin de nous apporter une solution supplémentaire’’, a déclaré Loic Désiré.

Le FC Metz se défend

Le président du FC Metz a profité d’une conférence de presse, hier, pour apporter la réplique. Bernard Serin a donc mis les choses au point, assurant qu’il n’y avait eu aucune pression sur le joueur. ‘’Je ne l’ai pas vu une seule seconde entre la proposition et sa signature. Nous avons laissé les négociations se dérouler comme elles doivent se dérouler, entre les clubs d'une part et entre le joueur et le club acheteur d'autre part’’.

Le patron du club de la Moselle s’est également expliqué au sujet du montant de ce transfert (10 millions d’euros), autre élément pour lequel le FCM a été critiqué. Selon lui, il n’y avait eu aucune de clubs anglais et estime raisonnable le prix de Diallo. ‘’Guirassy, coté comme Diallo, a signé à Rennes pour 12 millions. Nous 10. On est dans les eaux de ce mercato. [...] Après avoir dépensé 14 millions pour les arrivées de joueurs, il nous fallait des recettes sur les transferts. C'était essentiel pour l'équilibre financier du club’’.

LOUIS GEORGES DIATTA