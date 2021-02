Mbaye Niang et Pape Alioune Ndiaye ont été transférés en Arabie Saoudite, respectivement à Al Ahli et Al-Ain FC, malgré la fin du mercato hivernal, il y a une semaine. Un choix curieux de la part de ces deux joueurs, sachant les conséquences sur leur carrière internationale.

On croyait en avoir fini de parler des transferts chez les Lions, après la fermeture du mercato hivernal, le 2 janvier dernier. Mais à la grande surprise, deux d’entre-eux ont changé de tunique, une semaine après. Il s’agit de Mbaye Niang et Pape Alioune Alioune Ndiaye. Autant le timing de leur signature est surprenant, autant l’est le choix de leur destination. Les deux internationaux sénégalais ont filé dans la nuit du dimanche en direction de l’Arabie Saoudite.

L’attaquant du Stade Rennais a rejoint Al Ahli sous forme de prêt. ‘’Le Stade Rennais F.C. et le club d'Al Ahli SC, en Arabie Saoudite, se sont mis d'accord pour le prêt de l’attaquant sénégalais MBaye Niang jusqu’à la fin de la saison’’, a annoncé le club breton, sur son site officiel, dimanche soir. Malgré son envie de finir la saison à Rennes, Mbgne Niang (26 ans) a finalement quitté la Bretagne. L’été dernier, l’ancien buteur du Milan AC a été longtemps déclaré sur le départ vers l’Olympique de Marseille. Finalement, cette piste n’a pas été consolidée et le joueur était attendu pour un prêt à Saint Etienne, dans les derniers instants du mercato. Mais contre toute attente, les Verts ont renoncé au joueur, malgré un ‘’accord trouvé’ avec Rennes et l’attaquant. Selon le club stéphanois, ‘’l'intervention de plusieurs agents a rendu impossible la finalisation de l’opération’’.

Son nom a été encore cité, lors de la fenêtre des transferts en janvier dernier dans le viseur de certains clubs italiens, comme le Genoa. Les Stéphanois, en quête d’un buteur, seraient revenus à la charge pour l’ancien joueur du Milan AC qui finalement n’avait pas bougé. ‘’Tout est fermé. Nous n'avons plus de dossiers en attente. M'baye Niang a décidé de rester à Rennes. Quelques clubs s'étaient renseignés, mais il a décidé de finalement rester à Rennes’’, a même déclaré le Directeur sportif de Rennes, Florian Maurice, le jour de la fermeture du Mercato.

Pour sa part, Pape Alioune Ndiaye (30 ans) a lui aussi déposé ses valises au Royaume saoudien, notamment à Al-Ain FC. Selon le site Wiwsport, le milieu de terrain sénégalais se serait engagé avec le club saoudien, en provenance de Stoke City, sous forme de prêt ‘’jusqu’à la fin de son contrat’’ avec les Potters, c’est-à-dire dans un an et demie. Pourtant, après son retour de prêt à Trabzonspor à la fin de la saison 2019-2020, l’ancien pensionnaire de Diambars a pu rebondir en Turquie sous le maillot de Karagümrük où il a fait un bon début de saison 2020-2021 (14 matches, 3 buts marqués).

Un renoncement à la Tanière ?

Le choix des deux joueurs est d’autant plus curieux qu’on sait que l’actuel sélectionneur national a peu d’estime pour ce championnat. ‘’Ceux qui ne jouent pas dans les championnats majeurs ne sont pas sélectionnables’’, a toujours défendu Aliou Cissé. Pour l’ancien capitaine des Lions, les joueurs évoluant en dehors des cinq championnats les plus côtés du monde ou, dans une certaine mesure, en Europe, ne sont pas éligibles en sélection nationale. Cela, Alfred Ndiaye (30 ans) en a fait les frais. Après la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2019, où les Lions ont été vice-champions d’Afrique en Egypte, l’ancien milieu de terrain de Villaréal a signé Al-Shabab Riyad, en Arabie Saoudite. C’est depuis cette date que le natif de Paris n’a plus mis les pieds dans la Tanière. C’est également dans le même lot que se trouve l’ancien défenseur central d’Anderlecht, Serigne Modou Kara Mbodj qui évolue à Al-Saïliya Doha (Qatar).

Avant eux, Aliou Cissé avait déjà annoncé la couleur avec la mise au placard de Moussa Sow. A la fin de la saison 2014-2015 et une campagne décevante à la Can 2015 en Guinée Equatoriale, l’ex-buteur de Lille a rejoint les Emirats arabes unis, en signant avec Al-Ahli. L’ancien meilleur buteur de Ligue 1 française n’avait pas été appelé par le nouveau remplaçant d’Alain Giresse sur le banc des Lions pendant 18 mois. C’est seulement à son retour en Europe, notamment à Fenerbahçe (Turquie) en début de saison 2015-2016, que Sow a retrouvé la sélection du Sénégal sous l’ère Cissé. Auteur d’une bonne entame de championnat, il a été préféré à Mame Biram Diouf, qui ne jouait quasiment plus avec Stoke City.

En rejoignant l’Arabie Saoudite, Mbaye Niang et Pape Alioune Ndiaye sont conscients des conséquences que ce choix aura sur leur carrière internationale. Si l’ancien rennais a encore de la marge pour rebondir, vu son jeune âge (26 ans) et le temps de son prêt (d’ici la fin de la saison), ce n’est pas forcément le cas de PAN. L’ancien Potters est sensé passé les dix-huit prochains mois de sa carrière en championnat saoudien à bientôt 31 ans (le 27 octobre). Cette nouvelle aventure en Moyen-Orient est-elle un renoncement à la Tanière ? Le temps nous édifiera.

LOUIS GEORGES DIATTA