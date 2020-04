Pour la succession du défenseur central Thiago Silva, parti pour quitter le Paris Saint-Germain en fin de contrat cet été, le nom de Kalidou Koulibaly (28 ans, 15 matchs en Serie A cette saison) revient avec insistance autour du club francilien.

Une hypothèse qui enchante le milieu Idrissa Guèye (30 ans, 20 matchs et 1 but en L1 cette saison), déjà coéquipier du Napolitain en sélection sénégalaise. "Je n’en ai pas parlé (avec lui). Je n’en ai parlé avec personne, à part un de mes coachs qui m’a envoyé un message pour me dire que ça serait super.

Oui, bien sûr, ça serait super pour lui et surtout pour le club’’, a réagi le Parisien interrogé par Canal + Sport Afrique. ‘’Ce serait super pour moi aussi d’avoir un autre Sénégalais dans le club. Je m’entends très bien avec lui. Je l’appelle 'mon général'. S’il vient ici, ce sera une bonne chose pour lui".

D’ici le début du mercato, les deux compatriotes ont largement le temps d’évoquer le sujet.