C’est fait, l’AS Saint Etienne tient sa première recrue ! En effet, grâce à une photo dévoilée par About Sainté, nous apprenons que l’international sénégalais, Pape Abdou Cissé, s’est officiellement engagé avec l’ASSE.

À la recherche d’un temps de jeu beaucoup plus conséquent après l’arrivée d’un nouveau défenseur central à l’Olympiacos et face à la concurrence derrière son compatriote Ousseynou Ba et le Portugais Ruben Semedo, le footballeur de 25 ans s’est engagé jusqu’à la fin de la saison sous la forme d’un prêt payant de 600 000 euros en faveur de l’AS Saint-Etienne, qui dispose d’une option d’achat estimée à 13 millions d’euros.