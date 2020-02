En visite, hier, à Saint-Louis, la présidente de l’ITIE, Eva Marie Coll Seck, a demandé aux populations de s’approprier la loi sur le Contenu local.

Le Pr. Eva Marie Coll Seck était en visite, hier, à Saint-Louis. La présidente de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) y a tenu un comité régional de développement (CRD) autour de la loi sur le Contenu local, votée en perspective de l’exploitation future des hydrocarbures récemment découvertes au Sénégal. Au cours de cette rencontre qui a réuni toutes les autorités locales, le Pr. Eva Marie Coll Seck a principalement invité les populations à s’approprier la loi sur le Contenu local.

D’ailleurs, afin de vulgariser davantage cette loi et mieux imprégner les populations sur ses tenants et aboutissants, l’ancien ministre de la Santé et de l’Action sociale a annoncé l’organisation de forums populaires dans les différents quartiers de la vieille ville. Ceci, dans le but de mieux impliquer les populations dans la gestion des hydrocarbures.

Selon le Pr. Eva Marie Coll Seck, les retombées issues de l’exploitation des hydrocarbures sont évaluées à 999 milliards de francs CFA. ‘’Cette manne financière va permettre à notre pays de mettre en œuvre le Contenu local que devra s’approprier les collectivités où ces industries sont installées, car ces ressources sont pour le peuple’’, a-t-elle précisé. Elle a beaucoup insisté sur la mission que leur a assignée le chef de l’Etat qui consiste à favoriser un débat public et contradictoire autour de la gestion des hydrocarbures et à œuvrer pour une transparence. Aussi, elle a salué la contribution importante des industries extractives dans le budget du Sénégal, qui est de l’ordre de plus de 4 % et qui tourne autour de 122,22 milliards de francs CFA.

Mais pour la présidente de l’ITIE, cette somme ne suffit pas, car il y a beaucoup de perspectives dans des régions comme Saint-Louis. ‘’L’exploration est satisfaisante et maintenant, nous allons vers l’exploitation du pétrole et du gaz. La région de Saint-Louis a un avenir radieux. A partir de 2022, il y aura les premiers éléments d’exploitation’’, a-t-elle soutenu.

Le CRD de Saint-Louis entre dans le cadre d’un programme national de lutte pour la transparence dans les industries extractives. Il a permis à l’ITIE de rencontrer le Comité national de la Mauritanie pour une meilleure prise en charge des questions liées à l’exploitation des ressources extractives et ceci, au profit des populations. Le Pr. Eva Marie Coll Seck a exprimé sa satisfaction par rapport à la bonne entente entre les ONG et la société civile qui va nécessairement aboutir à des réformes importantes pour le Sénégal. Elle a aussi rappelé le travail fécond entre le gouvernement, la société civile et les entreprises.

FARA SYLLA (SAINT-LOUIS)