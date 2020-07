Après l’annonce du président de la République de la réouverture des frontières aériennes le 15 juillet prochain, le ministre du Tourisme et des Transports aériens a précisé les conditions dans lesquelles cela se fera. Ainsi, ce sera ‘’selon un protocole déjà établi par les services compétents, soumis et validés par le ministère de la Santé et de l’Action sociale suivant les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)’’, d’après un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.

Ce dernier ‘’vise à réduire les risques de contamination par le virus de la Covid-19 dans les aéroports et les aéronefs exploités au Sénégal. Il fixe également les dispositions générales à mettre en œuvre par les exploitants d’aéroports, les usagers de l’aéroport, le personnel et les passagers pour réduire les risques de propagation et de contamination du virus de la Covid-19 dans l’environnement du transport aérien’’, lit-on dans la note.

En outre, il est précisé que ‘’les dispositions du présent protocole sont susceptibles d’être régulièrement mises à jour, en fonction, notamment de l’évolution des règles sanitaires applicables au transport aérien édictées par les autorités sanitaires nationales et internationales, des conclusions des travaux de l’IATA et de l’OACI sur la question, ainsi que des progrès de la médecine dans la lutte contre la Covid-19’’.