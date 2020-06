Transport interurbain 

Après la sortie du ministre des Transports terrestres annonçant les nouvelles mesures d’assouplissement dans ledit secteur, le ministre de l’Intérieur a sorti, hier, un arrêté dans ce sens. Ainsi, il est interdit la circulation des biens et des personnes de 23 h à 5 h, sauf autorisation pour raison professionnelle. En outre, dans les gares routières et autre lieux servant au départ et à l’arrivée de voyageurs, le respect des mesures de protection individuelle et collective est obligatoire.

Il s’agit de la désinfection régulière des lieux, du port de masque, de la mise en place d’un dispositif de lavage des mains et de la distanciation physique. Un autre arrêté a été sorti fixant les nouvelles règles concernant l’interdiction temporaire de manifestations ou de rassemblements.

Ainsi, sont interdits tous cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique, tout comme les rassemblements dans les lieux recevant du public tels que les salles de spectacles, les bars, les plages, les terrains dédiés au sport. Sont alors autorisés les rassemblements dans les lieux publics comme les restaurants, les casinos, les marchés, les lieux de culte et les réunions dans les lieux publics ou privés. Le respect des gestes barrières reste obligatoire.