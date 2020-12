Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a décidé de mettre en œuvre un dispositif de monitoring de toutes les actions et programmes de son département. Alioune Sarr l’a annoncé hier, lors d’une réunion de coordination élargie de son département. ‘’La delivery Unit ainsi que la plateforme digitale qui sera lancée seront les instruments de veille sur l’exécution de tous les engagements et à date.

Il a ensuite pris bonne note des avancées notées dans la mise en œuvre du PRAS 1 (Programme de Reconstructions des Aéroports du Sénégal). Il a également adressé ses félicitations à AIBD qui a reçu sa certification au programme, ‘’Airport Health Accreditation’’ conçu par le Conseil international des aéroports (ACI Monde)’’, informe un communiqué transmis à EnQuête. Le document poursuit que ce programme a été mis en place pour aider à rassurer les voyageurs et que l’aéroport et ses installations ‘’restent sûrs’’. Et des précautions sont, en effet, prises pour réduire tout risque relatif à leur santé surtout en cette période de pandémie de coronavirus.

...Le communiqué de la tutelle note que cette distinction signifie que l’aéroport international Blaise Diagne de Diass offre une expérience aéroportuaire ‘’sûre à tous les voyageurs’’, conformément aux mesures sanitaires selon les lignes directrices de l’ACI, dans le cadre du programme de redémarrage et de la reprise des activités aéronautiques. ‘’Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a exhorté ses services et directions sous tutelle, à dérouler les actions inscrites au plan d’action annuel qui devraient permettre aux secteurs du Tourisme et des Transports aériens, de se relever, mais aussi d’être au cœur de la relance de l’économie nationale. A ce titre, il a insisté sur un certain nombre de diligences relatives au partenariat avec l’Université Gaston Berger de Saint Louis, à l’équipement en pirogues en fibre de verre du Parc de Djoudj, ainsi que la coopérative d’habitat des agents du transport aérien’’, lit-on dans le communiqué.