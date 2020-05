Transports de Proximite

Le Bureau exécutif du Syndicat national des transports de proximité (SNTP) appréciant la situation nationale marquée par la pandémie de la Covid-19, se félicite de la bonne gestion de la crise par les autorités sanitaires et administratives. Les camarades de Karamba Goudiaby, le secrétaire général dudit syndicat, ont, à travers un communiqué, exprimé leurs préoccupations face à la propagation de la maladie, avec notamment la multiplication des cas issus de la transmission communautaire. Ce qui risque, selon eux, d’anéantir tous les efforts déployés pour enrayer la Covid-19 dans le pays.

‘’Constatant, pour le déplorer, que ce mode de transmission est exacerbé par les agissements d’individus hors-la-loi et sans foi qui s’adonnent à un transport clandestin lourd de danger, au moment où toutes les gares routières sont fermées, les véhicules au parking et les professionnels mis au chômage forcé’’, le SNTP regrette la situation. A cet effet, ces transporteurs dénoncent avec véhémence ce fait et appelle les autorités à agir sans faiblesse coupable contre ces malfrats. ‘’Pour sa part, le SNTP réitère son engagement au respect strict des mesures édictées par le gouvernement, à travers le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, et exhorte les Sénégalais à veiller au respect scrupuleux de mesures de prévention individuelle et collective’’, lit-on dans la note.

...Rappelant la mise à l’arrêt de tous les bus de transport de proximité communément appelés ‟Horaires”, le syndicat exprime sa solidarité aux travailleurs en général et en particulier aux agents de ce sous-secteur des transports qui vivent une situation extrêmement difficile.

‘’Tout en estimant que c’est le prix à payer pour vaincre le coronavirus, le Syndicat national des transports de proximité invite le ministère de tutelle à diligenter les concertations relatives à l’appui aux acteurs du secteur du transport, dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale. A cet effet, le SNTP réitère sa disponibilité à coopérer avec la tutelle pour une prise en charge correcte des droits de l’ensemble des acteurs du sous-secteur des transports de proximité. L’attente n’a que trop duré, et le stand-by est devenu presque insupportable’’, a fait savoir le SNTP.