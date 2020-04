Alors qu’on n’a pas fini de parler de l’introduction du coronavirus à Tivaouane par une personne en provenance de Touba, voilà que la Division des investigations criminelles a mis la main sur une bande de 4 personnes, toutes s’activant dans le transport irrégulier de passagers, sur les axes Dakar, Mbour, Touba et Thiès, moyennant de fortes sommes d’argent. Parmi les personnes interpellées, un chauffeur d’une entreprise pharmaceutique.

L’interdiction du transport interurbain est l’une des mesures phares prises par l’Etat pour limiter la propagation de la Covid-19. Elle n’a jamais été respectée, avec de nombreuses complicités. EnQuête a publié des articles sur ce phénomène. Il a fallu qu’un individu amène le virus à Tivaouane, pour qu’il y ait une prise de conscience nationale qui, on l’espère, n’est pas tardive. Au niveau central, la Division des investigations criminelles (DIC) a été activée, depuis quelque temps, pour mettre fin à ces pratiques. Elle n’a pas tardé à obtenir des résultats. Selon nos informations, les investigations et recoupements menés par les hommes du Commissaire Aliou Ba ont révélé que les activités les plus intenses se produisent sur les axes Dakar-Touba, Dakar-Mbour et Dakar-Thiès. Ces enquêtes concernent la période du 1er au 16 avril.

Pour prendre sur le fait les contrevenants, un dispositif de télésurveillance et de surveillance par voie électronique a été mis en place par les services de la police. Un premier suspect a été identifié à Dakar, le 21 avril. Il s’agit d’un certain A. Diaw. Avec sa collaboration, 3 autres chauffeurs ont été piégés et pris dans la nasse. Il s’agit d’A. Diène, C. Gning et B. Ndoye. Leurs auditions ont été riches en révélations et dénégations.

C. Gning est chauffeur de profession dans la société Duopharm qui s’active dans le commerce de produits pharmaceutiques. Dans le cadre de son travail qui consiste à livrer des commandes à des clients établis dans la capitale du mouridisme, il détient une autorisation de circuler. Au cours d’un voyage, une connaissance lui a dit que 6 personnes désiraient rallier Dakar et étaient prêtes à payer 20 000F CFA chacune. Il a cédé à l’appât du gain. Le prévenu a aussi dit aux enquêteurs que son patron n’était pas au courant de ses activités délictuelles. Une chose que son boss a confirmé durant son audition sur procès-verbal. D’ailleurs, ce dernier promet des sanctions pour cette faute.

Le deuxième prévenu A. Diaw se présente comme un chauffeur qui exerce depuis 1997. Il possède un véhicule de transport en commun d’une capacité de 35 places, avec lequel, il fait la navette entre Dakar et Mbacké. Malgré l’interdiction de la circulation interurbaine, il a continué. Arrêté, il a essayé de se défausser sur G. Samb, un chauffeur à qui il laisse son véhicule, deux jours par semaine. A ses dires, ledit Samb lui remettait 30 000F CFA par client, depuis que la mesure d’interdiction a été prise.

A. Diène s’est lui répandu en dénégations devant les hommes du Commissaire Aliou Ba. Il soutient qu’il n’a jamais transporté, clandestinement, des passagers d’une localité à une autre. Selon ses dires, il quittait Lam-Lam (une localité de la région de Thiès) seul avec son apprenti, pour récupérer du matériel de construction. Mais, lorsque les enquêteurs lui ont demandé de montrer des preuves de ce qu’il avance, en présentant des factures, il a été incapable de le faire. Il a répondu qu’il retournait chez lui sans facture. Seulement, les investigations des limiers ont montré qu’il transportait bel et bien des personnes entre cette partie de la capitale du Rail et Dakar, moyennant des tarifs qui varient entre 25 000 et 15 000 F CFA.

Même moyen de défense pour B. Ndoye qui a tout réfuté. En tant que convoyeur de marchandises, il dit avoir fait beaucoup de voyages entre Dakar et Thiès, mais il n’a jamais été question, pour lui, de transporter des personnes. Lui aussi n’a pas été en mesure de prouver ses allégations.

Corser les peines pour dissuader les autres

Au terme de leurs périodes de garde à vue, tous ont été remis, hier, entre les mains du procureur pour les faits de mise en danger de la vie d’autrui et violation des interdictions sur l’état d’urgence. Aussi, nos sources soutiennent mordicus qu’elles vont mettre la main sur le reste de ce business délictuel. À les en croire, ces derniers sont assez nombreux, mais la police serait sur des pistes sérieuses. D’ailleurs, beaucoup ont été localisés et leur arrestation n’est plus qu’une question de jours.

Toutefois, une chose est de mettre la main sur les auteurs de ces agissements délictuels, mais c’en est une autre de leur infliger de peines assez lourdes pour décourager de telles pratiques.

CHEIKH THIAM