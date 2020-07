Dans le cadre de la campagne de solidarité de l’état, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres a lancé la campagne de distribution de kits alimentaires destinés aux chauffeurs et transporteurs du Sénégal. A cet effet, 14 400 kits alimentaires seront distribués à travers tout le Sénégal. La cérémonie de lancement a été organisée hier à la gare routière de Mbour.

Les chauffeurs et transporteurs du Sénégal vont enfin recevoir leur part du programme de résilience économique destiné à soutenir les travailleurs impactés par la pandémie de Covid-19. Il s’agit de plus de 14 000 kits alimentaires d’une valeur de 66 000 F CFA chacun. C’est hier que le ministre de tutelle, Omar Youm, a lancé la campagne de distribution à Mbour.

Selon lui, cela fait suite aux appuis financiers qui ont été accordés aux acteurs, d’un montant de 8,25 milliards répartis entre les différents segments du transport, notamment le transport urbain, les taxis, les motos-taxis, mais aussi les opérateurs de transport interurbain.

Pour les chauffeurs de Mbour qui ont accueilli la cérémonie de lancement, il leur est réservé une enveloppe de 8 millions de francs et 582 kits alimentaires. A en croire Me Youm, ‘’pour les gares de la région de Thiès, c’est un montant de 67 millions qui leur est alloué dont 23 millions pour celles de Mbour. C’est dire que l’Etat du Sénégal, qui a été présent aux côtés des chauffeurs, sera toujours présent aux côtés des transporteurs pour apporter son soutien et sa solidarité. Il a indiqué que les transporteurs avaient fait l’objet d’un arrêt de travail depuis mars 2020, avec toutes les conséquences, et qu’ils l’ont supporté avec beaucoup de dignité et avec un sens élevé des responsabilités.

Par ailleurs, ‘’nous sommes également venus pour partager avec la communauté des transporteurs cette nouvelle loi d’orientation et d’organisation des transports terrestres dont l’objectif est de moderniser les systèmes de transport du Sénégal. Lesquels étaient déjà engagés par le président de la République à travers des projets importants et structurants, notamment le Train express régional (Ter) et le Bus rapide transit (Brt) qui doivent accompagner et améliorer l’environnement du transport’’, a précisé Omar Youm. Il considère ce projet de loi extrêmement important, car il devrait apporter du confort, de la rapidité.

‘’Cela suppose avoir une communauté organisée, des chauffeurs professionnels, mais un état qui s’implique dans la modernisation du parc et la modernisation des gares routières’’, estime le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres. ‘’Nous avons déjà fait des partages au niveau sectoriel avec les syndicats de chauffeurs, les syndicats de transporteurs, les opérateurs, et nous pensons nécessaire, à chaque fois que de besoin, de partager cette loi avec la communauté pour que les résultats attendus soient réellement atteints’’, a-t-il ajouté.

Par ailleurs maire de Thiadiaye, Me Youm dit avoir profité de sa venue à Mbour pour s’assurer du respect du dispositif sanitaire imposé. ‘’J’étais donc venu pour voir si ce dispositif est fonctionnel, avec l’instauration du manifeste de transport qui doit permettre de tracer les voyageurs partout, pour n’importe quelle destination où ils devraient se rendre. Ce qui devrait permettre de faire le suivi éventuellement des cas contacts. Il s’agissait, pour nous, de vérifier si les règles édictées lors de la réouverture des transports urbains sont respectées : si les masques sont portés, si la température des clients est prise avant, est-ce que le site dispose de suffisamment de gels et de produits désinfectants, etc. Et le rapport qui nous a été fait montre que tout est respecté’’, a rassuré Omar Youm.

IDRISSA AMINATA NIANG (MBOUR)