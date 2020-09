Deux personnes ont perdu la vie, hier. Elles prenaient part aux opérations de creusage pour le drainage des eaux de pluie sur la route de Tôkoor-ba, dans le cadre des travaux d'assainissement initiés par Touba Ca Kanam et qui ont nécessité l'intervention des Baay-Fall pour la création de conduites d'eau. Elles ont été ensevelies par le sable, lors de ces opérations.

L'association Touba Ca Kanam, par le biais de sa cellule de communication, a regretté cet accident. ‘’Malgré la prise, par l'association, de fortes mesures de sécurité, il n'a pas été possible d'empêcher l'effondrement d'un amas de sable sur nos deux condisciples. L'association Touba Ça Kanam en a tenu informé le khalife général des mourides, regrette l'accident et présente ses condoléances aux familles des victimes et à la communauté mouride’’.