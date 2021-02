Pour ne plus vivre le calvaire que la population de Keur Massar a connu l’an dernier, à cause des pluies torrentielles, le gouvernement a lancé la phase d’urgence du Progep 2 au mois de janvier dernier. Les travaux seront bouclés, selon le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, à la fin du mois de mai.

Le 17 septembre 2020, le chef de l’État avait rendu visite aux sinistrés de la commune de Keur Massar, suite des inondations dans cette zone. Lors de cette visite, Macky Sall avait promis la départementalisation de cette commune et la mise en œuvre de la phase 2 du Projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique (Progep) avant le prochain hivernage. Le président de la République avait soutenu que toutes les dispositions allaient être prises pour que la situation vécue en 2020 ne se répète plus jamais.

Hier, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires a visité les chantiers situés dans la forêt de Mbao. A l’issue de la visite, Oumar Guèye a confié qu’au plan financier, tout est mobilisé pour la phase d’urgence, avec un budget consolidé d’investissement d’un montant de 15 milliards F CFA. Selon le ministre, l’Agence de développement municipal (ADM) a lancé un appel d’offres pour la procédure d’urgence, avec deux entreprises qui ont été retenues pour démarrer les travaux. Il est attendu de ces dernières que les travaux soient livrés à la fin du mois de mai.

‘’Le Progep 2 permettra de drainer les eaux de Keur Massar et environs et de soulager les populations. Il y a un engagement multiforme. Ce qui me rassure en tant que ministre, c’est qu’il y a une synergie d’actions. C’est d’ailleurs ce qui nous a permis d’avoir autant de résultats en l’espace de 4 mois. C’est une performance à saluer. Maintenant, il faut qu’il ait un suivi rapproché’’ a suggéré le ministre. Dans ce sens, il informe avoir demandé aux entreprises de travailler 24 heures/24. ‘’Avec trois équipes qui travaillent, nous sommes persuadés que c’est possible, d’ici fin mai, de terminer les travaux. Nous allons revenir ici pour constater de visu que tous les travaux ont été exécutés dans sa phase d’urgence, en ce qui concerne le drainage de Keur Massar et de son bassin versant du marigot de Mbao. Il faut préciser que rien ne peut retarder ce chantier, car c’est une attente de la population’’, a précisé Oumar Guèye.

‘’Il ne s’agit pas de palliatifs, mais de solutions définitives’’

Le directeur général de l’Agence de développement municipal (ADM) a soutenu que les travaux du Progep 2, ont démarré depuis le 16 janvier dernier. Cheikh Issa Sall indique qu’il est prévu les réalisations de six bassins d’écrêtage de plus de 25 000 m3 et de régulation des flux des eaux qui viennent de l’intérieur de Keur Massar, des canalisations, de la voirie en pavée, entre autres.

‘’Il est prévu que toutes les eaux qui sont à l’intérieur de l’agglomération de Keur Massar et surtout les quartiers qui étaient les plus touchés seront sauvés des risques d’inondation. Nous travaillons sur la base de bassins versants. Nous utilisons le système de drainage par voix gravitaire. C’est ce qui fait qu’on ne prend pas des problèmes ici pour les amener ailleurs. On règle le problème définitivement et c’est cela les instructions que nous avons reçues. Les populations peuvent être rassurées. Avec la réalisation de ces projets, il n’y aura plus d’inondations dans cette partie. Il ne s’agit pas de palliatifs, mais de solutions définitives’’, a promis M. Sall. Il assure qu’en sus de cela, il est prévu un système de pompage robuste pour que même les quartiers qui ne sont pas concernés par ce projet n’aient aucun problème.

Par ailleurs, en marge de cette visite, le ministre Oumar Guèye a confié que le processus concernant la départementalisation de Keur Massar avance à grands pas et que le moment venu, il va communiquer sur cela de concert avec son collègue de l’Intérieur, Antoine Félix Diome.

CHEIKH THIAM