Les travaux du BRT avancent à un rythme correct, malgré le contexte de pandémie du coronavirus. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Me Oumar Youm, a visité les chantiers, hier.

Dans la mise en œuvre du projet Bus Rapid Transit (BRT), le plus difficile est d’obtenir la libération des emprises. En visite des chantiers, hier à Guédiawaye, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement s’est félicité des avancées dans ce sens. Mais surtout de ‘’l’implication des collectivités territoriales qui, en travaillant de manière très intelligente et étroite avec l’Administration territoriale, s’impliquent, dit-il, pour enrayer les difficultés, notamment au niveau de la libération des entreprises’’.

Maitre Oumar Youm de poursuivre que pour un projet de cette nature, avoir plus de 90 % de libération d’emprises et 80 % de conciliation montre que c’est une performance à saluer. Il faut, poursuit-il, aller dans le sens de discuter avec toutes les composantes de la société, pour mettre le citoyen au cœur de l’action publique, pour qu’ensemble un avancement puisse être constaté pour l’intérêt de tout le monde.

Le ministre voulait aussi mesurer le niveau d’organisation de tous les intervenants, dans le cadre de ce projet. Il dit être très satisfait du niveau d’exécution, d’évolution des travaux, mais aussi des dispositions prises par l’entreprise en charge des travaux pour respecter les délais de délivrance. De ce fait, il a relevé la mobilisation en ressources humaines et matériels, avec des unités de production qui vont permettre d’accélérer la cadence du projet qui a un peu souffert de la Covid-19. ‘’Nous avons constaté un rythme de cadence d’environ 30 à 40 % sur l’essentiel des grands projets qui nécessitent une ressource humaine extérieure. C’est juste pour dire que l’entreprise en charge est en mesure de respecter le pari du délai de livraison’’.

Doté d’une enveloppe de 300 milliards, le BRT sera réalisé sur un système de mécanisme innovant, avec un investissement privé à hauteur de 15 %, pour l’acquisition et l’exploitation de matériels roulants qui répondent aux normes internationales. Il faut aussi souligner que la structuration en partenariat public-privé, pour l’exploitation du futur BRT, permet la participation de l’Etat et du secteur privé local pour un total de 30 % dans le capital de la future société d’exploitation. ‘’C’est l’un des meilleurs projets dans le secteur du transport, depuis l’indépendance. Le projet, qui pourra transporter quotidiennement 300 000 voyageurs, est moderne, collectif et confortable. A un prix abordable, il permettra de réduire de moitié le temps de trajet entre Guédiawaye et Dakar’’, disait le chef de l’Etat à Guédiawaye au mois d’octobre dernier, lors de la cérémonie de lancement du projet BRT.

CHEIKH THIAM