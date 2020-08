Quelle analyse faites-vous de l’affiche de la finale de la Ligue des champions Paris Saint-Germain - Bayern ?

C’est la meilleure affiche qu’on aurait souhaitée, si l’on se réfère à leur parcours. Le Bayern Munich a convaincu tout le monde, avec son collectif et son efficacité bien soutenus par de grosses individualités, à l’image de Müller, Gnabry, Lewandowski, etc. On a vu également un Paris Saint-Germain beaucoup plus ambitieux que ces dernières années. On a l’impression de voir une équipe plus convaincante que l’année dernière. C’est aussi une formation qui a envie de gagner quelque chose. Paris dispose également, dans son effectif, des stars capables de peser sur le résultat final.

Donc, on aura un très bon match, même si on retient que le Bayern part logiquement favori, compte tenu de ce qu’il a montré jusqu’à présent. Cependant, ils ont intérêt à être très vigilants par rapport au plan de jeu qui va être mis en place par les Parisiens. Car dans un match, il y a toujours une possibilité pour chaque équipe de dérouler son jeu et s’en sortir. Le Paris Saint-Germain peut s’en sortir, s’il est au complet avec le retour de Navas dans les buts. Ce gardien a une bonne expérience pour aider l’équipe parisienne. Il a été l’un des meilleurs gardiens lors de ces quatre dernières années en Ligue des champions, pour avoir remporté le trophée en trois années consécutives 2016, 2017 et 2018. Son retour sera une force pour Paris. La difficulté sera au niveau collectif pour les Parisiens, mais sur le plan individuel, ils n’ont rien à envier au Bayern Munich.

Selon vous, quel sera la clé du match ?

La clé du match sera au niveau de la récupération défensive, du moment que chaque équipe cherchera toujours à jouer dans le camp de son adversaire. Ce sont deux équipes offensives. Ça veut dire qu’il va falloir se battre au niveau des duels défensifs et se donner les moyens de minimiser le temps de possession de l’adversaire, quand on perd le ballon. L’équipe qui remportera la récupération défensive va gagner le match.

Peut-on dire que le club allemand a l’avantage, avec ses nombreuses finales disputées devant le Paris Saint-Germain jouant la première finale de son histoire ?

Le Bayern a beaucoup plus d’expérience avec 5 trophées remportés sur les 11 finales qu’elle a disputées. Le club bavarois a aussi de grosses individualités. Le Bayern est actuellement l’équipe européenne la plus collective et la plus impressionnante avec une bonne efficacité offensive. Je crois que tous ses éléments militent véritablement en sa faveur. Le fait de disputer 10 finales dans le passé constitue un gros avantage qui peut aider le Bayern à se défaire du PSG.

Le Paris Saint-Germain, lui, joue sa première finale. Il est donc un novice, mais il aura son mot à dire, car le match se joue sur un terrain neutre (Lisbonne, capitale du Portugal, NDLR) et que l’équipe aura une chance par rapport à son adversaire.

OUMAR BAYO BA