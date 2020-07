OUSMANE GAYE, CHARGE DE COMMUNICATION MINISTRE DE L’ELEVAGE ‘’Sur les 810 mille têtes nécessaires pour la Tabaski, 737 501 sont déjà disponibles sur le marché’’ Le ministère de l’Elevage et de la Production animale rassure quant à la disponibilité des moutons pour la fête de la Tabaski. En effet, suivant les chiffres fournis par la Direction de l’élevage, l’expression des besoins en moutons pour la Tabaski 2020 est estimée à 810 mille têtes dont 260 mille rien que pour la région de Dakar. Selon les chiffres dont dispose la Direction de l’élevage, à quelques jours de la fête, le compte est presque bon. ‘’Nous avons, à la date du 25 juillet, une disponibilité de 737 501 moutons sur le marché national. Nous avons aussi remarqué que la production locale commence à gagner du terrain et que l’élevage est devenu un nouveau business. Ce qui est une bonne chose pour l’approvisionnement du marché local. Les importations ont aussi augmenté, en passant de 51 146 en 2018, contre 210 054 en 2019. Toutes les dispositions ont été prises pour qu’il n’y ait pas de pénurie de moutons’’, rassure le chargé de communication du ministère de l’Elevage et de la Production animale. Pour Ousmane Gaye, il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Le marché sera suffisamment fourni. Quant à la cherté des prix déplorée par les consommateurs, le ministère dégage toute sa responsabilité. ‘’L’Etat ne peut pas réguler le marché, parce que le secteur de l’élevage est un peu particulier. D’après nos données, l’’opération Tabaski’ fait entre 67 à 70 milliards de francs CFA de chiffre d’affaires par jour. Et on a fait nos calculs avec des prix raisonnables. L’élevage est devenu un nouveau business, même dans les villes. Aujourd’hui, presque 70 % des moutons vendus à Dakar proviennent de l’élevage d’embouche. C’est pourquoi les prix sont parfois élevés’’, indique-t-il. En outre, en cette période marquée par la pandémie de la Covid-19, l’organisation de l’’’opération Tabaski’’ a connu des changements pour se conformer à la situation. Il s’agit de l’aménagement des points de vente normalisés avec le respect des mesures barrières. La région de Dakar en compte 37. ‘’Le gouverneur de Dakar a mis en place, en collaboration avec les services des ministères de la Santé et de l’Elevage 37points de vente dans la région de Dakar qui dispose d’eau, d’électricité et de toilettes. Toutefois, pour les éditions précédentes, on allait au-delà de ce chiffre. On avait 40 à 45 points de vente. Mais avec les nombreux chantiers d’infrastructures à Dakar, on n’a pu avoir pour cette édition que 37 points de vente normalisés, pour respecter les mesures barrières contre la pandémie’’, souligne Ousmane Gaye.