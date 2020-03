L’un des fidèles alliés du président de la République, dans la coalition de la mouvance présidentielle, le Parti socialiste, rejette toute idée de troisième candidature de Macky Sall. Selon son porte-parole Abdoulaye Wilane, la Constitution sénégalaise est assez claire sur la question, pour ne pas faire l’objet d’aucune interprétation.

Théorisé par l’ex-Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et son camarade de parti Mbaye Ndiaye, le débat sur la troisième candidature du président Macky Sall divise la mouvance présidentielle. D’ores et déjà, le Parti socialiste (PS) rejette toute idée de troisième mandat et considère, par la même occasion, que ce débat n’a même pas sa raison d’être.

Invité, hier, de l’émission ‘’Jury du dimanche’’ diffusée sur iRadio, le porte-parole dudit parti a soutenu qu’il n’y a pas lieu de polémiquer sur la question, dès lors que la charte fondamentale du pays l’a déjà réglée. ‘’J’entends les gens parler de cette question. Ça me fait, par moments, rire ; par moments, ça me rend inquiet’’, se désole Abdoulaye Wilane. Pour le député-maire de Kaffrine, la Constitution est claire sur la question. ‘’Nous-mêmes, militants et responsables du PS, comme les partenaires et alliés que nous avons dans la grande coalition de la majorité présidentielle, singulièrement tous les militants et responsables de BBY, avons battu campagne pour l’adoption de la Constitution par référendum. Constitution qui est assez claire sur la limitation des mandats et les principes qui doivent nous gouverner’’. ‘’Macky Sall, dit-il, a fait deux mandats consécutifs’’.

Mieux, le porte-parole des verts de Colobane rappelle que le président de la République, clé de voute des institutions, actuel chef d’Etat en exercice, s’est largement et plusieurs fois prononcé sur la question. ‘’Pour moi, la parole d’un chef d’Etat a une valeur. Il y a juste un an qu’il a été réélu. Je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir de doute ou de questionnement sur cet aspect’’, soutient-il. Le maire de Kaffrine de souligner d’ailleurs que Macky Sall a été, à deux reprises, porté au pouvoir par les Sénégalais, grâce au soutien de sa coalition. ‘’En 2012, nous nous sommes battus pour accorder un premier mandat à Macky Sall.

Les Sénégalais l’ont fait triomphalement et il a eu un mandat de 7 ans qu’il avait même voulu écourter. Mais il s’est résolu - parce que c’est ça l’Etat de droit - à respecter son serment. Le mandat ne lui appartenant pas, il ne peut pas l’étendre comme il ne peut pas l’écourter, sauf s’il était frappé par la démission ou par quelque chose qu’on ne souhaite jamais pour un chef d’Etat dans un pays. Ensuite, en 2018, nous avons tenu un congrès, souverainement, pour investir Macky Sall. (…). Nous avons battu campagne, en demandant aux Sénégalais de lui accorder un deuxième mandat, et lui-même, pendant la campagne, a eu à se prononcer sur cette question’’, déclare-t-il. Avant d’ajouter : ‘’Il considérait que c’est un deuxième mandat qu’il voulait avoir à la tête de ce pays et il l’a obtenu.’’

Réélu le 24 février 2019, Macky Sall a bouclé tout récemment un an de gestion du pays. Selon le porte-parole du PS, c’est même très prématuré de poser ce débat, dans le contexte actuel. ‘’Ce mandat vient de commencer, il y a juste un an. Je souhaite que tous les Sénégalais fassent preuve de loyauté républicaine et de patience citoyenne. Pour ce qui concerne le PS, le moment venu, certainement vers 2024, nous nous déterminerons et nous prendrons nos responsabilités’’, promet-il.

Pour lui, en démocratie, chacun peut dire ce qu’il pense. Et les points de vue les plus incongrus ont le droit d’être portés par ceux qui pensent que cela les engage. Mais, soutient-il, ‘’j’aurais été à sa (Mbaye Ndiaye) place, je n’aurais pas parlé comme il a parlé. Le président de notre coalition avait demandé que cette question soit laissée de côté et qu’on se concentre sur le programme 5.3.5’’.

Retrouvailles avec Khalifa Sall

Le porte-parole du PS est, par ailleurs, revenu sur les dernières volontés de feu Ousmane Tanor Dieng de voir la grande famille socialiste se retrouver. Mais, d’emblée, il pense qu’il est plus difficile de rassembler une famille dispersée que d’en fonder une autre. ‘’Il est plus facile de créer un parti que de rassembler des parties qui sont de la même roche. Nous restons fidèles à cette ambition de feu OTD de rassembler la grande famille socialiste. Même dans le cadre de la coalition BBY, c’est une forme de réunification de la grande famille socialiste’’.

Il lance ainsi un appel à tous les socialistes et, au-delà, à tous ceux qui ont eu un bout d’histoire avec le PS, de venir y écrire de nouvelles pages. ‘’Les vagues d’adhésion que nous avons nous confortent dans l’idée que l’avenir laisse croire à des perspectives heureuses. Maintenant, quand on a des antécédents, des contentieux, il faut que, quand on se retrouve, on le fait sur des bases qui puissent permettre de ne pas se souvenir du passé. Khalifa Sall et sa génération ont été mes ainés et ont beaucoup contribué à ma formation. Nous avons été peinés, à la limite déchirés de son incarcération ; Tanor en était meurtri. Mais nous sommes faibles devant la justice’’, lance-t-il.

Statut de Dakar

Interpellé sur le débat sur un probable statut de Dakar, Abdoulaye Wilane n’a pas fait dans la langue de bois. D’abord, il a tenu à préciser que la position d’Aminata Mbengue Ndiaye sur un statut particulier de Dakar, n’engage pas le PS. Ensuite, il confie que cette question n’a pas été discutée dans les instances du Parti socialiste. Et qu’elle été malicieusement portée sur la place publique par quelqu’un qui est partisan, qui est dans des combats d’arrière-garde et qui, après avoir entendu, à l’occasion de l’ouverture de la session du HCCT, des questions qui seront en étude, est allé vendre la mèche pour faire mal. ‘’C’est un membre du HCCT qui va se reconnaitre. Le comportement de ceux qui en ont parlé, avant que le HCCT ne finisse de réfléchir sur la question, est en porte-à-faux avec l’obligation de loyauté, de réserve qui doit habiter, en tout lieu et en toute circonstance les membres d’une assemblée pareille. Cette idée nous a fait mal, non pas parce que nous étions contre ou favorables, nous Parti socialiste, parce qu’on a joué sur le dédoublement fonctionnel pour dire que c’est Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire générale du PS, alors qu’il ne s’agit pas de ça’’.

Derrière ce débat, se cache, selon Abdoulaye Wilane, une volonté de nuire. Cela d’autant plus que, contrairement à ce qui a été porté sur la place publique, il était question, pour le HCC, dans le cadre de ses réflexions, de partager sur le statut des villes capitales de région, le statut de certaines villes comme celles qui sont au cœur de pôles comme Diamniadio, étant donné qu’une ville a un statut, une fonction et même une vocation.

Cumul fonctions président de la République et chef de parti

Se prononçant sur le cumul des fonctions de président de la République et de chef de parti, le député-maire a soutenu que la position du PS a toujours été de séparer les deux fonctions. Déjà, il rappelle qu’en 1996, le PS l’a expérimenté quand Abdou Diouf, alors président de la République, a passé le témoin à Ousmane Tanor Dieng à la tête du Parti socialiste. Cependant, au-delà du cumul de ces deux fonctions, Abdoulaye Wilane pense que notre pays doit aller dans le sens d’organiser le cumul des responsabilités. Selon lui, il y a des cumuls sur lesquels on devrait réfléchir.

Amnistie Karim et Khalifa

Interpellé, en dernier lieu, sur une probable amnistie de Karim Wade et de Khalifa Sall, le porte-parole du PS a été très évasif. ‘’Ce n’est ni une condition au dialogue politique ni un objectif recherché dans le cadre de ce dialogue politique’’, a-t-il aussitôt rétorqué.

