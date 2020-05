Trop c’est trop !

Depuis un certain temps, nitre monde vit une situation grave avec l’avènement du COVID 19. Cette maladie nous venant de je ne sais où a causé une psychose générale mais aussi nous a arraché des personnes qui nous sont chères. Donc aucune nation du monde dont la nôtre n’a été épargnée.

Avec le COVID 19, aucun secteur n’a été épargné car touché par les affres de ce dernier.

Mais remercions:

- le bon Dieu, nous sénégalais, de nous avoir donné des médecins et infirmiers exceptionnels qui depuis la date du 2 mars se donnent corps et âme pour sauver des vies des sénégalais touchés par cette pandémie. Ils sont à magnifier, à louer et sont même à l’image de nos vaillants jambaars qui eux aussi, avec les différents corps militaires et paramilitaires se sont donnés pour stopper cette pandémie. Jaaraama yéen ñii !

- nos autorités, de tous les ordres et au- devant le chef de l’Etat. Depuis le début, il a été d’une grande sérénité et d’une grande ouverture d’esprit. Il a été à l’écoute de tous mais aussi très sociable car a en premier lieu pensé à ses administrés, la population et toutes les couches sociales. Oui, en sus des vivres que vous avez donnés aux populations, d’autres mesures s’en sont suivies comme les reports d’échéances de crédits pour certains travailleurs, les allègements des dettes intérieures de certaines sociétés de la place. En ces mesures, ils s’en suivent les nombreuses mesures prises pour protéger la population contre le coronavirus.

Il a doté à cet effet les structures médicales de suffisamment d’équipements pour sauver des vies. C’est de toute façon ce qu’attestent les techniciens de la santé.

Le chef de l’Etat n’a pas manqué aussi de penser à nos compatriotes sénégalais qui sont dans les pays étrangers.

- la presse sénégalaise et au premier rang leurs chefs qui ont accordé un temps d’antenne pour éveiller les sénégalais à se conformer avec les mesures barrières.

- ces sénégalais de tous ordres qui ont soutenu le chef de l’Etat dans sa lutte pour éradiquer dans notre chère nation cette pandémie.

Sénégalais, Sénégalaises, l’heure est grave !

Ne devions- nous pas, nous qui sommes les administrés, jeter un coup d’œil à tout ceci pour vraiment nous conformer aux exigences de nos autorités ? Ne devions- nous pas nous rendre compte des méfaits de cette pandémie ?

Ne devions- nous pas penser à ces millions de morts dans le monde avec cette pandémie ?

Je dirai oui et lancer un appel à ceux qui transgressent les mesures prises, d’arrêter et se conformer aux exigences. Ces mesures sont chantées, dramatisées à travers des sketches et affichées partout.

A ceux qui là, je leur dis qu’ils sont en train d’exposer la vie des autres. Vous devez dans les normes être, une fois guéris sujets de sanction car ayant commis un délit d’atteinte à la sécurité de toute une nation.

Unissons- nous et restons tous soudés derrière nos autorités et nos personnels de santé pour bouter cette maladie.

Restez chez vous !

Trop c’est trop !

PAPA MAKHETE GAYE

Directeur de l’école H.L.M Grand- Yoff 1

I.E.F des Parcelles Assainies, Dakar

Email : gayepapamakhete@yahoo.fr

​Tel : 774337285