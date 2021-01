En conférence de presse, hier, le nouveau directeur de Dakar Dem Dikk a fait le bilan de ses 100 jours d’exercice. Face au déficit financier laissé par son prédécesseur, il invite ce dernier à tenir un discours de vérité aux Sénégalais.

Dakar Dem Dikk (DDD) est une société en difficulté. C’est en tout cas ce qui ressort du bilan de son nouveau directeur général, après 100 jours d’exercice. Omar Bounkhatab a tenu hier, par ‘’souci de transparence’’ et par ‘’devoir d’information’’, à faire l’état des lieux de cet outil stratégique du transport public au Sénégal. L’entreprise fait face à des problèmes relatifs au paiement des salaires, ainsi qu’à la fourniture en carburant. ‘’Continuer à garder le silence sur certains aspects aurait pu être mal interprété. Dans cette situation confuse, nous avons privilégié l’action plutôt que la polémique. J’ai hérité d’une situation avec des pertes cumulées de 30,6 milliards F CFA. C’est de ce bilan dont se réjouit Maître Moussa Diop dont tous les exercices à la tête de Dakar Dem Dikk ont été négatifs. Les états financiers le prouvent. J’ai trouvé une dette sociale de 7,140 milliards de francs CFA parmi d’autres catégories de créances. Le 15 septembre, jour où je prenais service, il y avait 81 millions disponibles dans les caisses de DDD’’, informe Omar Bounkhatab.

En outre, le dépôt à terme de Dakar Dem Dikk d’un milliard de francs CFA, affiche un trou de 954 millions F CFA. Cela pendant qu’un reliquat de 4 milliards, entre 2017 et 2020, a été découvert, de même qu’une dette d’un milliard de francs CFA dans l’achat de carburant. Celle-ci a finalement été payée grâce au chef de l’Etat au travers d’un moratoire. C’est également l’Etat du Sénégal qui a pris en charge les salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2020.

Une situation financière catastrophique due, en partie, selon le directeur général, aux effectifs pléthoriques. ‘’Il y a eu des recrutements abusifs à Dakar Dem Dikk. Sans l’intervention du président de la République, la société serait à l’arrêt’’, insiste-t-il.

Ce déficit financier a évidemment eu un impact sur la disponibilité du matériel de travail. En effet, sur les 1 032 bus de son parc automobile, 504 sont tombés en panne. Or, le parc a été enrichi de 475 bus neufs en 2016 et 325 minibus Tata neufs en 2019. Les autres véhicules ont bénéficié de pièces de rechange.

Pour le nouveau directeur, Moussa Diop n’a pas d’excuse : ‘’Avec les appuis réguliers de l’Etat que recevait la société, la moindre des choses, c’est d’assurer un entretien régulier de ces véhicules. Dans un esprit de travail, d’abnégation et de concentration, nous avons œuvré à changer les conditions de travail de nos agents. En 100 jours, nous avons pu réparer 150 bus que nous avons réinjecté dans le parc. Nous avons mis l’accent sur les pièces de rechange et nous avons pu débloquer sur le marché les pièces qui vont nous parvenir sous peu.’’

‘’La confiance avec les partenaires était rompue’’

Par ailleurs, le magistrat a annoncé la restructuration du stock de sécurité du carburant qui n’a jamais existé auparavant. A ce jour, DDD dispose de 200 000 litres pour les situations d’urgence, afin d’assurer la continuité du service. ‘’Quand je suis arrivé, j’ai relevé que la confiance avec les partenaires était rompue. On s’est rencontré, nous avons discuté et je pense qu’on a pu regagner leur confiance, d’où la fourniture imminente en pneus, batteries et pièces de rechange. Cela s’est fait conformément aux prescriptions légales de l’Autorité de régulation des marchés publics. Nous avons également mis sur pied une commission chargée de la rationalisation des dépenses. Donc, nous sommes en train d’amoindrir le choc avec l’appui du gouvernement’’, fait savoir Omar Bounkhatab.

Dans un contexte de recrudescence des cas positifs au coronavirus, il plaide pour une discipline et une conscience collective des Sénégalais. L’entreprise compte insister sur la distanciation physique dans ses bus et le port du masque. Il est prévu la distribution de 100 000 masques lavables aux agents, leurs familles et aux usagers. Afin de faciliter la mobilité de la masse importante de Dakarois, le directeur de Dakar Dem Dikk demande au ministre Antoine Diome un ‘’minimum de tolérance’’ pour ses agents, très souvent retenus par les forces de l’ordre en pleine circulation.

Par ailleurs, DDD a aussi fait les frais des mouvements d’humeur liés au couvre-feu. ‘’ Dans la nuit du jeudi au vendredi, dix de nos bus ont été caillassés. Je voudrais appeler à la conscience collective et au respect de ce bien du patrimoine national. Ces bus appartiennent à tous les Sénégalais’’.

‘’Il raconte des contrevérités et tente de manipuler l’opinion’’

Hier, le successeur de Moussa Diop ne s’est pas fait prier pour dénoncer des contrevérités qu’il aurait vues dans la presse. Il s’avère que ce dernier accuse le président Macky Sall d’avoir bloqué ses indemnités. Un droit qui a été voté en Conseil d’administration s’élevant à 120 millions de francs CFA. ‘’Je voudrais rappeler à Me Moussa Diop que c’est un homme de droit et un homme d’Etat. Il doit tenir un discours toujours empreint de vérité. Lui et moi avons toujours gardé de bonnes relations, mais je ne pensais pas qu’il pouvait tomber aussi bas. Il raconte des contrevérités et tente de manipuler l’opinion. Après le vote, il m’a sollicité pour que je l’aide à entrer dans ses fonds. Je lui ai payé l’équivalent de six mois de salaire, soit 30 millions F CFA sur les 120 millions, en plus d’autres indemnités à hauteur de 28 millions. Vous laissez une entreprise en difficulté qui peine à payer les salaires, mais on vous paie plus de 58 millions et vous osez dire qu’on a coupé vos indemnités ?’’, détaille Omar Bounkhatab.

Documents à l’appui, il promet de revenir sur scène d’ici six mois, pour déballer les failles de la gestion de Me Moussa Diop. Ses sorties dans les médias trouvent leur origine, selon le DG de DDD, dans l’audit physique du personnel qu’il a instruit par note n°22 en date du 22 novembre 2020. Il s’est agi de connaître les matricules des travailleurs, leur lieu de travail et leur date d’entrée dans l’entreprise. ‘’Lorsque nous avons fait cet audit, explique-t-il, nous avons découvert (et cela est une présomption) qu’il y a plus de 200 agents fictifs à DDD qui ne se sont pas présentés à l’audit et j’ai demandé que le salaire de ces agents soit suspendu. S’ils se manifestent, on fait un état et on leur paie leur salaire. Sinon, on saura où est entré cet argent et Maître Moussa Diop sait, en tant qu’avocat, que si ces faits sont avérés, ne serait-ce que pour dix agents, sa responsabilité pénale est engagée’’.

Toujours dans une dynamique d’assainissement, le nouveau directeur a licencié l’épouse de M. Diop. Cette dernière n’aurait pas repris du service, après une mise à disponibilité qui a expiré en octobre 2020. ‘’C’est un abandon de poste, poursuit-il. J’ai procédé à sept autres licenciements d’’intouchables’ qui ne travaillaient pas. Il faut que l’opinion se réveille. Tout acte que j’aurai à poser aura une base légale. Moussa Diop est parti avec les véhicules de DDD et il nous dit qu’on le combat. Avant, tout le monde sait qu’on venait à Dakar Dem Dikk quand on voulait et on disparaissait comme on veut. Aujourd’hui, les travailleurs savent qu’il y a des heures légales d’arrivée et de départ. C’est parce qu’il y a eu ces audits qu’il veut se victimiser ; qu’il arrête. Je suis pour la discussion, mais pas pour la polémique. Jamais le président ne m’a demandé de couper les indemnités de Moussa Diop’’.

A l’en croire, les considérations politiques ne relèvent pas de sa méthode de travail.

EMMANUELLA MARAME FAYE