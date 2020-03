Du rap au mbalax, en passant par le rock, la salsa, le Rnb et le reggae, Twincy Familly s’essaient à tout. Ce groupe de jeunes musiciens qui ont démarré au lycée avec un son pour fêter leur arrosage, fait aujourd’hui de nombreuses tournées nationales. Il prépare la sortie de leur première mixtape intitulée ‘’Polygame’’.

Twincy Familly est un groupe de jeunes musiciens dont la moyenne d’âge est de 27 ans. Ils sont au nombre de 8 artistes et chacun a sa spécialité. Ils sont polyvalents, calibrés et complémentaires. C’est ce qui explique la variété et la diversité de leurs influences musicales. Cela va de l’atmosphère douce des morceaux classiques aux provocations rebelles du rap, en passant par les ambulances rondes et chaudes des airs de jazz.

Pourtant, aucun d’entre eux n’avait, au début, songé faire de la musique son gagne-pain. Ce n’était pour eux qu’une simple passion. Ils ont commencé à faire du rap au lycée, avant d’élargir leur champ dans presque tous les autres genres de musique.

Ainsi, alors qu’ils n’étaient que des amateurs de rap qui partageaient la même classe, ils choisissaient un thème et laissaient libre cours à leur imagination. Alassane Gaye, plus connu sous le nom de ‘’Bad Boy’’, et Yass, sont les deux artistes du groupe. Ils ont, tous les deux, un bon niveau de langue, l’art dans le sang et sont corrects. ‘’De la seconde à la terminale, on était dans la même classe. Chacun écrivait des textes en faisant des rimes. On parlait de n’importe quoi. Notre histoire avec la musique, c’est quelque chose qui s’est déroulé naturellement. On n’a pas choisi d’être des artistes’’, affirme Bad Boy. A l’aise, le jeune homme de grande taille aux dreadlocks dégradées, explique qu’il a troqué ses chaussures de basketball contre le micro. Depuis lors, il poursuit avec son groupe cette passion qu’il ne différencie pas de son sport favori.

‘’Moi, j’écrivais juste de petits poèmes par plaisir. Je rêvais de devenir basketteur. Le basket et le rap sont deux choses qui sont proches’’, dit-il. Yass, de son vrai nom Hyacinthe Abdou Malack, prenait, lui aussi, cet art comme un passe-temps. Sa mère, étant une passionnée de la musique avec le talent d’une véritable chanteuse, selon Malack, lui avait déjà donné le ton. Ayant apprécié la belle voix de sa maman qui lui fait plaisir en chantant tout le temps à la maison, le jeune homme voulait juste suivre ses pas. Au fur et à mesure qu’il chantonnait et qu’il s’exerçait avec ses compagnons, il a finalement décidé de se lancer pour de bon. ‘’Au lycée, j’ai rencontré Bad Boy. Nous fûmes fous de musique. Le premier morceau qu’on a produit, c’était pour faire un arrosage, parce qu’on avait réussi au Bac ensemble. Et c’est ainsi qu’est né Twincy International’’.

Ce groupe, qui n’était au début qu’un groupe de rap a, au fur et à mesure, introduit la guitare et le piano, pour arriver au concept de rap acoustique. De ce style est né le rock, qui est devenu le genre dominant dans leur production. Twincy Familly a également adopté une très grande ouverture musicale : salsa, pop, rap, Rnb, reggae, soul, mbalax… Grâce à leur délicieuse mayonnaise, ce groupe fait de nombreuses sorties. Ils font des prestations dans les hôtels et les restaurants, et jouent également lors des manifestations culturelles à Rufisque, à Thiès et à Mbour.

Productif depuis 2013, Twincy Familly avait décidé, en 2015, d’attendre d’abord de mettre en place leur label Murzik, avant de se caser dans la production. Ainsi, après plusieurs années passées à mûrir l’idée de sa mise en place, le groupe Twincy Familly, associé avec Niggah Lah et Ben Writter, décide de matérialiser cette idée en février 2019. Beaucoup de scènes s’en sont suivies dans de nombreuses localités du Sénégal (Kédougou, Rosso, Ziguinchor, Podor, Rufisque, Thiès).

‘’Polygame’’ pour annoncer le premier album…

Le groupe prévoit la sortie d’une mixtape au mois de juin prochain. Il comprend 16 titres et aura comme nom ‘’Polygame’’. Une appellation qui renvoie, d’une part, à la diversité, à l’arc-en-ciel de la variété musicale de cette formation et, d’autre part, au thème du mariage. Ces jeunes chanteurs, qui se disent mariés avec leur musique, évoquent aussi d’autres thèmes sociaux non moins importants dans leur mixtape en vue. Malgré leur jeunesse, ils ont une approche approfondie des sujets traités. Ils souhaitent éveiller la conscience citoyenne.

Ils parlent d’insécurité, indexent avec ironie ceux dont la mission première est de veiller à la protection des populations : la police et la gendarmerie dans une certaine mesure. ‘’Nous avons constaté que pour un simple contrôle d’identité, la police exerce une certaine brutalité sur les citoyens. Nous estimons que les hommes de tenue, qui font d’ailleurs partie de nos familles, ne doivent pas abuser de leur pouvoir. Ils doivent comprendre qu’ils sont là pour notre sécurité et non pour nous terroriser. En les croisant dans la rue, nous devons être rassurés, ne pas avoir peur. Cependant, c’est le contraire que l’on voit’’, estime Bad Boy.

‘’Cette mixtape nous permettra de faire découvrir au grand public la richesse de notre travail. Par ailleurs, c’est un moyen d’annoncer la sortie de notre album que l’on prépare. Il sera international’’, annonce Yass.

BABACAR SY SEYE (STAGIAIRE)