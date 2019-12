Une folle course-poursuite entre deux camions frigorifiques a causé, hier, un accident meurtrier. Trois morts ont été dénombrés et huit blessés. L’un des chauffeurs a été interpellé par la gendarmerie.

L’inconséquence et la bêtise ont de beaux jours, dans ce pays. La course entre deux chauffeurs de camions frigorifiques transportant du poisson, a causé 3 morts et 8 blessés dont 7 dans un état grave (les 2 chauffeurs et des passagers). L’accident a eu lieu hier vers 6 h du matin, à hauteur de la passerelle en face du stade Léopold Sédar Senghor. Les témoins racontent qu’un minicar a touché le rétroviseur d’un véhicule particulier. La conductrice est descendue pour s’expliquer avec le chauffeur qui s’est confondu en excuses.

C’est sur ces entrefaites que sont arrivés à vive allure les deux camions qui faisaient la course. L’un d’eux a heurté de plein fouet le véhicule particulier, la conductrice et un agent de Sagam. La voiture de la dame est allée percutée, à son tour, le minicar, coinçant les deux apprentis. Au total, la collision a impliqué 4 véhicules (2 camions frigorifiques, un véhicule particulier et un minicar). Deux des trois victimes ont rendu l’âme sur le coup. La conductrice est une transitaire mariée et mère de plusieurs enfants.

Le commandant des Opérations de secours au niveau de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, Mouhamed Sonko, souligne que les causes seront déterminées par la police et la gendarmerie qui ont fait les constats d’usage. L’officier renseigne d’ailleurs que la gravité de l’accident leur a fait engager 9 véhicules, 4 ambulances, un fourgon pompe-tonne et d’autres véhicules pour évacuer les blessés dans différents établissements sanitaires de la place et les corps sans vie dans les morgues.

Quelque temps après le drame, l’escadron de surveillance routière de la gendarmerie a interpellé l’un des chauffeurs, pour les besoins de l’enquête, annoncent nos sources. Il avait pris la fuite, avant de se rendre.

CHEIKH THIAM