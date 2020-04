La région de Ziguinchor a enregistré, hier, son premier décès lié à la Covid-19. Il s’agit de Seydou Diatta, un homme âgé de 63 ans. Le pays compte à ce jour 3 morts de la pandémie.

Le Sénégal vient d’enregistrer son troisième décès lié à la Covid-19. Seydou Diatta, originaire de Thionck-Essyl, était âgé de 63 ans. L’annonce a été faite, hier, par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Le défunt avait été hospitalisé au site de traitement des épidémies du centre hospitalier régional de Ziguinchor, le mardi 14 avril 2020. Il est décédé hier à 12 h 40 mn, des suites de sa maladie. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale dit s’incliner devant la mémoire du disparu et présente à sa famille ses condoléances attristées.

Retraité depuis quelques années, l’homme en question voyageait très fréquemment en Europe. Des recherches sur sa vie ont révélé que le défunt était arrivé à Ziguinchor depuis le 1er avril dernier. Et ce n’est qu’une semaine après qu’il s’était présenté à l’hôpital régional de Ziguinchor. Mais aucun signe de la Covid-19 n’a été détecté sur lui.

Il a fallu attendre la date du 14 avril, c’est-à-dire mardi dernier, pour que soit détecté la présence du virus dans son organisme, à l’hôpital régional, après avoir fait un tour à l’Ipres de Ziguinchor. Vers les coups de 20 h, il a été accompagné par des membres de sa famille à l’hôpital de la Paix de Ziguinchor. Selon des sources, il était en contact avec l’équipe de garde dont 2 médecins et 2 infirmiers qui sont mis en quarantaine. A l’hôpital régional, il a aussi été en contact avec 12 agents de santé qui sont, depuis hier, mis en isolement. Leurs prélèvements sont envoyés à Dakar pour des tests.

Ce n’est pas tout, puisque, selon des sources, le défunt est entré en contact, au total, avec 82 personnes qui sont suivies par le Comité de surveillance des épidémies de Ziguinchor.

En somme, la région de Ziguinchor a enregistré 6 cas confirmés, à la date de ce vendredi 17 avril 2020, 3 patients guéris, 1 personne décédée et 2 sous traitements.

Le Sénégal a enregistré, le 31 mars, son premier décès, avec le rappel à Dieu de l’ancien président de l’Olympique de Marseille (élite française), le Franco-Sénégalais Pape Diouf. Le deuxième décès est survenu le 3 avril au soir. La victime était une dame âgée d’un peu plus de cinquante ans, internée au centre de traitement et d’isolement aménagé au sein du Service des maladies infectieuses et tropicales (SMIT) de l’hôpital Fann.

VIVIANE DIATTA