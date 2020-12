Tout est bon pour sensibiliser, en ces temps de pandémie. L’Unicef l’a bien compris et a misé sur des artistes qui cartonnent. Il s’agit de deux vedettes du hip-hop galsen, Dip Doundou Guiss et OMG ainsi que du mbalaxman Bass Thioung. Dans un clip tourné dans la cour d’une école à Dakar, ils essaient de sensibiliser les populations et les inviter à adopter les gestes barrières. En effet, face à l’augmentation des cas positifs de Covid-19 et le relâchement dans l’observation des mesures barrières par la population, l’Unicef a pensé qu’il est bon d’insister sur l’importance d’une mobilisation générale de toutes les composantes de la population, notamment les artistes, les jeunes et les leaders communautaires.

’’Depuis décembre 2019, le monde est en train de vivre une tragédie à cause de la pandémie liée au nouveau coronavirus. À un certain moment, après une lutte farouche, la maladie avait commencé à reculer. Mais aujourd’hui, nous nous rendons compte qu’elle avait tout simplement reculé pour mieux sauter, puisque nous voyons que le nombre de cas augmente chaque jour. Cela est dû à un comportement qui a été décelé chez les populations, notamment les plus jeunes, c’est-à-dire le non-respect des gestes barrières dont le port obligatoire du masque’’, a déclaré l’inspectrice d’académie de Dakar, Khadidiatou Diallo, hier, lors de la cérémonie de lancement du clip sur la Covid-19. Selon elle, cette activité est ’’d’une importance capitale’’, puisque les artistes vont se mobiliser pour parler aux populations, aux jeunes. ‘’Nous pensons qu’avec leur voix, les jeunes font être plus attentifs par rapport au respect strict des gestes barrières’’, a-t-elle ajouté.

...De son côté, la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef) au Sénégal, Silvia Danailov, a expliqué le choix de l’organisation d’appuyer les efforts de sensibilisation portés par les artistes en direction du grand public, des jeunes et des enfants à travers la musique. ‘’Nous espérons que les artistes peuvent contribuer à la mobilisation surtout des enfants et des jeunes qui peuvent influencer leur communauté, leur famille et toute la société à redoubler d’efforts, afin de pouvoir vaincre cette pandémie.

Nous appuyons la promotion de l’hygiène, des mesures de prévention individuelles et collectives et de la protection des enfants, parce qu’il n’y a pas d’autre solution’’, dit-elle. ‘’Nous pouvons tout faire, mais si nous baissons les bras, la pandémie sera toujours là. Cette maladie a un impact très grave. Il y a beaucoup de gens qui continuent à mourir de la maladie. Ça, c’est l’effet direct. L’effet indirect, c’est l’impact socio-économique’’, a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, elle a rappelé que dans le cadre de la riposte nationale contre la pandémie de la Covid-19, l’Unicef apporte un soutien multiforme au gouvernement. Ce soutien se traduit par la mise à disposition de matériel et la formation du personnel de santé pour favoriser l’accès des services vitaux, la prévention et le contrôle de l’infection, la promotion du lavage des mains et l’assainissement de l’environnement comme première mesure de prévention et de contrôle des infections, la continuité des services de santé, d’éducation et de protection des enfants, et la communication pour le changement de composante, la mobilisation sociale et l’engagement communautaire.