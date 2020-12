Face à la résurgence des cas de Covid-19, le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Thiès (Crous-T), Cheikh Sall et les étudiants travaillent en synergie pour renforcer le protocole sanitaire et vaincre la maladie, et éviter tout risque de propagation.

Barrer la route à la Covid-19 et éviter qu’il y ait un cas au sein de l’espace universitaire. C’est le souhait du patron du Crous-T et des étudiants de l’université Iba Der Thiam de Thiès. Autorités et apprenants ne veulent pas que leur espace universitaire soit ou devienne un lieu de propagation de la maladie. Pour y arriver, les deux parties ont accepté de rester debout et de se mobiliser pour dire stop à la maladie à coronavirus.

Durant toute la journée d’hier, les étudiants, soutient Cheikh Sall, ont développé et élaboré des stratégies dans le but de vaincre le nouveau coronavirus. Leur travail de terrain est axé sur la sensibilisation. Venu présider la cérémonie d’inauguration de la salle d’attente du service médical et du centre commercial de ladite université, le directeur du Centre des œuvres universitaires et sociales de Thiès a rappelé l’impératif de se tenir debout, tous ensemble, pour stopper la Covid-19 qui a connu, a-t-il dit, un rebond ces dernières semaines. ‘’Il faut se lever et se dresser comme un seul homme pour barrer la route à cette pandémie qui progresse. Des milliers de masques, du gel hydro-alcoolique seront distribués aux étudiants. Nous allons poursuivre également le travail de sensibilisation entamé depuis très longtemps pour lutter contre cette pandémie qui est en train de tuer à petit feu notre économie. Il faut donc renforcer le protocole sanitaire dans cette phase de riposte’’, a soutenu Cheikh Sall. Dans cette université, des salles d’isolement ont été aménagées à cet effet.

Ce centre installé quelque part dans la ville de Thiès, a-t-il indiqué, est équipé de tout le matériel nécessaire permettant de prendre en charge les étudiants et le personnel en cas d’infection. Il en a profité pour se prononcer sur les chantiers de l’université Iba Der Thiam de Thiès. D’après lui, beaucoup de choses ont été réalisées et beaucoup aussi restent à faire. ‘’Nous sommes en chantier au niveau de l’université Iba Der Thiam de Thiès.

Depuis ma prise de fonction, je me suis attelé à bâtir une université modèle, une université où la paix et le dialogue seront érigés en normes. Une université où la prise en charge des besoins primaires de l’étudiant est notre priorité et une université où va régner l’excellence, le travail bien accompli, mais aussi des conditions de travail optimales. C’est notre souhait le plus ardent. Je ne mérite pas actuellement des félicitations, mais des encouragements, parce que les chantiers sont vastes et il reste beaucoup de choses à faire. Ensemble, avec les étudiants, les personnels administratifs, nous allons réussir ce pari-là’’, a appelé Cheikh Sall, affirmant que c’est le climat de paix et de sécurité qui a permis à son équipe et à lui-même de réaliser ce qui a été fait en un an. Le DG du Crous-T a également annoncé la mise sur pied d’une équipe de basket, à l’image de celle du Saint-Louis basket club.

GAUSTIN DIATTA (THIES)