Condamné, hier, à 2 mois de prison pour usurpation de fonction et tentative d’extorsion de fonds, le vigile Wally Fall, 28 ans, se faisait passer pour un agent de police.

Pour avoir outrepassé ses prérogatives de vigile, Wally Fall a écopé d’une condamnation de 2 mois avec sursis. Il a été reconnu coupable, hier, des délits d’usurpation de fonction et d’extorsion de fonds par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Les faits ont eu lieu le 7 janvier dernier, sur la rue Blanchot, au centre-ville de Dakar.

En fait, le prévenu, qui se faisait passer pour un agent de la police, a tenté de soutirer de l’argent à Ibrahima Ba, sous peine d’être arrêté et embarqué au commissariat central. La partie civile, dans l’enquête préliminaire, a confirmé les faits dans sa déposition. Elle a été confortée dans ses déclarations par Fatou Sène, témoin oculaire de la scène, qui a d’ailleurs alerté la police.

Devant le tribunal des flagrants délits, hier, le faux policier a reconnu l’usurpation de fonction et pour ce qui est du second délit, il conteste littéralement avoir demandé de l’argent à Ibrahima Ba. ‘’J’ai garé ma moto dans le parking. Et pour faire déguerpir les enfants qui trainaient à côté, je leur ai dit que j’étais policier et que j’allais les conduire à la police centrale, s’ils ne quittaient pas les lieux. C’est tout ce que j’ai dit pour les effrayer‘’, s’est-il dédouané.

Sa conseillère, Me Mame Yacine Diagne, a demandé au tribunal d’écarter l’extorsion de fonds et une application bienveillante de la loi, pour ce qui est du délit d’usurpation de fonction. Alors que le parquet a demandé de le condamner à 2 mois ferme pour usurpation de fonction. Au final, Wally Fall a été reconnu coupable de ce chef et a été relaxé du délit d’extorsion de fonds. Il a été condamné à une peine avec sursis de 2 mois.