Attrait à la barre pour usurpation de fonction et faux et usage de faux en écritures privées, le manutentionnaire Daouda Ly a été condamné à 1 mois ferme.

Arrêté au Port autonome de Dakar, alors qu’il se faisait passer pour un adjudant de la gendarmerie, Daouda Ly a voulu user de subterfuge pour accéder à ces lieux. N’eût été d’ailleurs la vigilance du préposé à la sécurité, il allait réussir le coup du siècle. Voulant accéder dans l’enceinte du port en scooter, il a brandi au chef de poste son calepin de rangement à cartes. Au lieu d’un badge d’accès, il a montré une carte de visite d’un adjudant portant le nom de Mamadou Aw. Il a décliné son identité comme agent de renseignements en mission et a furtivement passé le portail. L’agent du poste, un certain Bitèye, était resté perplexe et a, sur le champ, lancé un avis de recherche.

Au final, le faux gendarme a été appréhendé dans un autre compartiment du port et conduit au poste de police où il est passé aux aveux. Il a reconnu avoir expressément présenté cette carte et s’être fait passer pour un agent de renseignements.

Seulement, devant la barre du tribunal des flagrants délits, il est revenu sur ses déclarations. ‘’J’ai plusieurs cartes dans mon calepin et, certainement, en voulant lui montrer mon badge, il a dû voir la carte de visite’’, s’est-il tenté de se dédouaner. Il soutient également s’être rendu de son propre gré auprès de Bitèye, puisqu’il avait entendu qu’il le recherchait dans le port. ‘’Il m'a interpellé sur une carte professionnelle de la gendarmerie et je lui ai fait savoir que c’était une carte de visite, mais ça ne lui a pas empêché d'appeler la sécurité’’, a-t-il soutenu.

Le représentant du parquet a trouvé les faits constants et a requis une peine d’emprisonnement de 2 ans dont 1 mois ferme. Alors que la défense pense que le dossier est vide et a demandé au tribunal de le renvoyer des fins de la poursuite. Finalement, il a été relaxe du délit de faux et usage de faux en écritures privées et reconnu coupable pour usurpation de fonction.

Il a été condamné à 2 ans dont 1 mois ferme.

