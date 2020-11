L’Université virtuelle du Sénégal (UVS) va participer, ce jeudi et ce vendredi à la 2e édition du Forum du numérique 2020 au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad), à Diamniadio. Une initiative du ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications, en partenariat avec la présidence de la République du Sénégal. Un communiqué renseigne que le thème retenu cette année est ‘’Le digital au service de la gestion de la pandémie et de la relance de l’économie’’.

L’innovation majeure de ce rendez-vous d’envergure, poursuit la note, sera la remise du Grand Prix du président de la République pour l’Innovation numérique dénommé ‘’Sunu Champion Digital’’. Il récompense, dit-on, les projets et entreprises numériques qui contribuent, de par leur innovation et leur impact, à améliorer la vie des Sénégalais et à garantir la résilience de l’économie du pays.

...La participation de l’Université virtuelle du Sénégal à ces rencontres a pour but, explique-t-on, de partager ‘’son expérience et son expertise en matière de formation en ligne et de mise en place des dispositifs de télétravail. En effet, l’UVS a été particulièrement sollicitée dans la mise en place d’outils collaboratifs à distance pour l’école sénégalaise et les structures impliquées ou non dans la riposte contre la Covid-19’’.

Ainsi, durant ce forum, l’UVS prendra part au panel sur ‘’Les innovations pédagogiques dans le numérique’’, pour montrer les possibilités énormes offertes par les Tic pour une éducation et une formation de qualité pour tous les publics. En marge des conférences, l’UVS animera également un stand. Une occasion pour cette première université publique numérique de l’Afrique de l’Ouest d’échanger avec les visiteurs qui pourront également découvrir toutes ses solutions de formation proposées aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels. Une équipe composée d’enseignants, de directeurs et d’étudiants sera mobilisée à cet effet pendant deux jours pour répondre aux questions des visiteurs.