Le département en charge de la politique de santé du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale, en collaboration avec And Gueusseum, l’Institut de santé et de développement, le Réseau Siggil Jigen, le Syndicat autonome des enseignants du supérieur et le Comité national pour l’éthique et la recherche en santé, invite à une réflexion portant sur ‘’L’acceptabilité de la vaccination contre la Covid-19 et l’engagement communautaire’’.

Cela, en raison des débats passionnés que soulève la question du vaccin. Sous forme de webinaire, cette rencontre devrait permettre de renforcer les capacités des participants pour un engagement communautaire résilient.

L’activité se déroulera le samedi 6 février 2021 à partir de 14 h 30, sous la présidence d’honneur de Sidya Ndiaye, premier vice-président d’And Gueusseum et comme modérateur Me Massokhna Kane, ancien ministre et président de SOS Consommateurs. Les objectifs spécifiques seront de ‘’partager dans une rencontre virtuelle des communications d’experts de cette problématique, d’échanger sur les différentes présentations, de s’enrichir mutuellement des recommandations issues des échanges et de s’approprier les orientations stratégiques de l’engagement communautaires’’, informent les organisateurs.

L’atelier virtuel verra la participation de la Fédération nationale des associations de personnes handicapées, l’Association nationale des parents d’élèves et étudiants, l’association SOS consommateurs, les cadres et agents de santé communautaire, le Conseil national des personnes âgées, les syndicats de santé, les associations de corporation dans la santé, etc.