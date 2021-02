Une analyse scientifique sur la qualité des vaccins et économique sur les coûts et les effets induits, d’après le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, devrait amener les Etats africains à choisir les mêmes vaccins.

Selon lui, seul les enjeux géostratégiques et la corruption expliquent les choix divergents des Etats africains. Partant du constat que le nombre de décès est lié au cas graves de la Covid-19, le leader du mouvement Tekki soutient que si le président Macky Sall avait 150 lits et pas que 69, le pays, dit-il, aurait eu moins de 200 décès. Et il s’est encore défoulé sur le ministre de la Santé et de l’Action sociale.

‘’Je soutiens qu’Abdoulaye Diouf Sarr, qui a défendu à l’Assemblée nationale que l’indicateur le plus important pour lui est le nombre de cas graves, a échoué. Il n’a aucune crédibilité pour nous parler de vaccin’’, déclare Mamadou Lamine Diallo dans ‘’Questekki’’.