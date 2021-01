C’est pour bientôt ! L’Initiative mondiale Covax est en train de s’activer dans les derniers réglages pour livrer les premiers vaccins contre la Covid-19. L’annonce est faite hier par le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé qui annonce la signature d’un contrat d’achat anticipé portant sur 40 millions de doses.

Le Mécanisme Covax a annoncé la signature d’un contrat d’achat anticipé portant sur 40 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Dès la conclusion des accords d’approvisionnement, le déploiement commencera. L’information est donnée hier par le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé. Il présidait une réunion sur le mécanisme de vaccination. En plus de cela, renseigne le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, le Mécanisme Covax a prévenu que l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS étant imminente, près de 150 millions de doses du vaccin candidat AstraZeneca/Oxford devraient être disponibles au premier trimestre 2021. Ce, à travers les accords existants avec le Serum Institute of India (SII) et AstraZeneca. Une décision qui conforte les propos du ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr que les premiers vaccins seront disponibles avant la fin du premier trimestre 2021.

L’Initiative Covax est donc en bonne voie pour fournir au moins 2 milliards de doses d’ici la fin de l’année, dont au moins 1,3 milliard de doses à 92 pays et territoires à faible revenu participant au système de garantie du marché (AMC) du Covax coordonné par Gavi. Le Sénégal fait partie de ce lot de 92 pays à faible revenu.

En effet, le Mécanisme Covax est une initiative mondiale qui vise à assurer un accès rapide et équitable aux vaccins contre la Covid-19 pour tous les pays. Ce, quel que soit leur niveau de revenu. Selon le Dr Tedros, l’initiative a déjà reçu l’autorisation de l’OMS pour le déploiement.

‘’Le mécanisme a également confirmé aujourd’hui qu’il exercerait une option par le biais d’un accord existant avec le Serum Institute of India (SII). Il pourra ainsi recevoir ses 100 premiers millions de doses du vaccin développé par AstraZeneca/Oxford University et fabriqué par le SII. Sur ces 100 premiers millions de doses, la majorité devrait être livrée au premier trimestre de l’année, l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS étant imminente’’, explique le directeur de l’OMS. A son avis, le processus d’examen de l’OMS, qui est actuellement en cours, fait suite à l’approbation, par le Drugs Controller General of India (l'organisme national indien de réglementation) pour un usage limité dans les situations d’urgence plus tôt ce mois-ci. Il s'agit, dit-il, d'un aspect essentiel pour s'assurer que la qualité de tout vaccin acheté par le Covax est pleinement garantie en vue d'un usage international.

En tout cas, selon la dernière mise à jour de l’OMS, une décision concernant ce vaccin candidat est attendue d’ici la mi-février.

Au moins 1,3 milliard de doses seront mises à la disposition de 92 pays

De l’avis du directeur de la Prévention, Docteur Mamadou Ndiaye, en s’appuyant sur ces éléments, le Covax devrait pouvoir fournir aux pays des doses de vaccins sûrs et efficaces, en quantité suffisante pour protéger les soignants, les autres personnels de première ligne ainsi que certaines populations à haut risque. L’objectif de l’OMS est de vacciner au moins 20 % de la population de chaque pays ou territoire participant avant la fin de l’année. Sauf si un participant demande un pourcentage de doses moins élevé. ‘’Avant la fin de l’année 2021, au moins 1,3 milliard de ces doses seront mises à la disposition des 92 pays remplissant les conditions requises’’, renseigne le Dr Ndiaye.

Pour atteindre l’objectif qui est de disposer de deux milliards de vaccins sûrs et efficaces en 2021, le Covax a établi un portefeuille varié de vaccins candidats. Ce qui limite les risques en cas d’échec à l’étape de la mise au point d’un produit, de sa production ou des procédures réglementaires, tout en garantissant la disponibilité de vaccins adaptés à différents contextes et environnements. Pour le directeur de l’OMS, les efforts se poursuivront au même rythme afin d’être en mesure de fournir davantage de vaccins utilisables par différentes populations dans différents contextes en 2021 et au-delà.

‘’Ce n’est pas seulement important pour le mécanisme Covax. C’est aussi un grand pas en avant pour un accès équitable aux vaccins et un élément essentiel de l’effort mondial pour vaincre cette pandémie. Nous ne serons en sécurité nulle part, si nous ne sommes pas en sécurité partout’’, précise le Dr Seth Berkley, Directeur exécutif de Gavi, l’alliance du vaccin, qui dirige les achats et livraisons pour le Mécanisme Covax.

En tout, les activités de préparation conduites par l’OMS, l’Unicef et Gavi, sont déjà bien avancées pour permettre au Mécanisme Covax de livrer les vaccins aux pays pouvant bénéficier de ce soutien par l’intermédiaire de l’AMC. ‘’Le déploiement urgent et équitable des vaccins n’est pas seulement un impératif moral. C’est aussi un impératif pour la sécurité sanitaire, un impératif stratégique et économique. Cet accord avec Pfizer contribuera à permettre au Mécanisme Covax de sauver des vies, de stabiliser les systèmes de santé et de stimuler la reprise économique mondiale‘’, souligne le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

VIVIANE DIATTA