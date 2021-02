C’est définitif. Le Sénégal va recevoir ses premières doses de vaccins en fin mars. L’annonce est faite hier par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, hier en réceptionnant du matériel destiné au stockage des vaccins.

On connait maintenant le nombre de vaccins que le pays va réceptionner en premier. Faisant la revue de la logistique acquise dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, hier, que 1 296 000 doses seront reçues en fin mars. Abdoulaye Diouf Sarr dit qu’ils ont travaillé sur une stratégie nationale qui a été déposée sur la table du président Macky Sall, en Conseil des ministres. Le document stratégique de ce travail, souligne-t-il, n’est pas calibré sur un seul vaccin. Il est élaboré sur plusieurs options de l’Astrazeneca en passant par Sinopharma, Pfizer et Moderna. ‘’Aujourd’hui, dans le cadre (de l’Initiative) Covax, nous avons aussi déroulé un plan stratégique, et des rapports techniques leur sont envoyés, au fur et à mesure de l’évolution et de l’instruction du dossier au Sénégal. C’est dans ce cadre-là que les premières doses seront reçues’’, précise le ministre.

Il annonce, de ce fait, qu’ils sont en pourparlers avancés, dans le cadre de l’acquisition d’autres vaccins qui ne sont pas l’Astrazeneca. ‘’Etant entendu que nous sommes dans un marché global marqué par la rareté du produit, il faut absolument que les pays soient parés à toute éventualité et utiliser le vaccin’’, dit-il.

Toujours en prélude à cette campagne de vaccination, le ministre renseigne qu’ils ont reçu un montant global de 3 milliards 50 millions (3 50 000 000) F CFA qui leur a permis d’acquérir un cofinancement de 1 117 réfrigérateurs qui peuvent conserver entre 2 et 8 degrés. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, cet investissement leur a aussi permis d’avoir, dans chaque région, un dispositif de congélation qui peut effectivement conserver jusqu’à moins 20 degrés.

‘’Au niveau central, vous pouvez constater la disposition de 17 chambres froides qui peuvent conserver jusqu’à 2 et 8 degrés. Mais aussi le niveau central dispose de 8 congélateurs qui peuvent nous permettre de conserver jusqu’à moins 20 degrés. Dans une salle, il y a tout l’équipement nécessaire en termes de seringues, de boites, vraiment toute la logistique utilitaire pour nous permettre de nous déployer. Ce qui veut dire que, dès l’arrivée du vaccin, le dispositif logistique opérationnel de terrain est déjà prêt pour nous permettre de dérouler’’, renseigne-t-il.

S’agissant des vaccins qui ne peuvent être conservés qu’à des températures oscillant entre moins 70 et moins 80 degrés, le ministre souligne que la température minimale actuelle est de moins 20 degrés. Mais, précise-t-il, dans le plan stratégique du Sénégal, il y a trois rubriques qu’il faut considérer. C’est la rubrique ‘’Acquisition du vaccin’’, la rubrique ‘’Mise à niveau de la chaine de froid’’ pour pouvoir utiliser tous les vaccins qu’ils ont dont ceux qui nécessitent une chaine de froid de moins de 80 degrés. ‘’Il y a un coût d’introduction du vaccin en termes de mise en œuvre opérationnel pour la vaccination sur le terrain. Donc, forcément, le Sénégal devra, même si on n’utilise pas aujourd’hui le vaccin qui a besoin de moins 80 degrés, la mise à niveau, de ce point de vue, est tout à fait nécessaire. Le Sénégal va se donner tous les moyens pour avoir cette logistique pour pouvoir utiliser l’ensemble de ces vaccins’’, rassure Abdoulaye Diouf Sarr.

Par ailleurs, le chef du département Santé a donné son point de vue sur le vaccin Spoutnik V utilisé dans d’autres pays. Il a rappelé que nous sommes dans un domaine qui n’est pas cloisonné, qu’est la science. Donc, ce qui est valable scientifiquement en Chine l’est forcément en Russie et en France. ‘’Il est avéré que ce vaccin-là a donné une certaine satisfaction, sur le plan scientifique. Ce qui veut dire qu’aujourd’hui, dans notre stratégie, le vaccin Spoutnik V est intégré. Si on l’a, nous avons toutes les dispositions pour dérouler. Etant entendu que la chaine de froid actuellement disponible chez nous est totalement adapté à ce vaccin’’.

VIVIANE DIATTA