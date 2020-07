En cette veille de Tabaski, les automobilistes ne respectent pas souvent les règles de la circulation. Des excès de vitesse sont notés, entrainant, du coup, des pertes en vies humaines. C’est le cas, hier, sur l’autoroute Ila’a Touba où deux accidents ont été constatés.

Ila’a Touba est-elle devenue un lieu accidentogène ? La plupart des populations riveraines de cette infrastructure répondent par l’affirmative. Et pour cause ! Il est très rare de rester une semaine sans qu’un accident ne soit pas signalé sur cette autoroute, et le plus souvent sur l’axe Khombole – Bambey - Touba.

Hier encore, la route a tué. Deux accidents macabres de la circulation ont été enregistrés, entre la gare située à 5 km de Bambey et la cité religieuse de Touba. Le premier accident est survenu vers 14 h, renseignent les éléments de la 22e compagnie d’incendie et de secours de Diourbel appelés sur les lieux pour secourir les victimes. Il y a eu 1 mort et 14 blessés. Le corps sans vie de la femme âgée de 29 a été admis à la morgue du centre hospitalier régional Heinrich Lübke et les blessés pris en charge dans cet établissement hospitalier.

Le second accident s’est produit à la sortie de la gare qui jouxte le village de Touré Mbonde. Sur les causes de l’accident, des sources présentes informent que le chauffeur d’un véhicule 4X4 a heurté un car Mercedes 508 communément appelé ‘’Ndiaga Ndiaye’’. Huit blessés ont été décomptés. Le chauffeur est mis aux arrêts et gardé à vue à la gendarmerie de Mbacké.

Sur cette autoroute, le 8 février dernier, a été enregistré l’accident mortel du marabout Mamadou Mamoune Mbacké. Puis, le 5 mars, c’est le véhicule conduisant le chef religieux Chérif Abdourahmane Fall qui avait fait plusieurs tonneaux, avant de terminer sa course dans le décor. Outre le marabout Chérif, son épouse Adja Fatou Gaye et son chambellan Bou Faye avaient perdu la vie dans l’accident.

Boucar Aliou Diallo