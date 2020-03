TROIS QUESTIONS À OUMAR DIALLO, CHEF SERVICE REGIONAL DU COMMERCE ‘’Tous les produits sont concernés‘’ Le ministère du Commerce a publié, vendredi, un arrêté fixant le prix plafond des gels hydro-alcooliques. Est-ce que cet arrêté a une effectivité immédiate ? L’arrêté qui a été pris depuis vendredi suit à peu près la procédure de validation des actes administratifs. Quand on prend un arrêté ou un décret, il faut attendre qu’il soit enregistré au ‘’Journal officiel’’ pour qu’il soit applicable. Les délais, c’est 72 heures. Donc, nous sommes aujourd’hui (lundi) et à partir de mardi, les délais d’application prennent effet. Dans tous les cas, si vous voyez bien la configuration de l’arrêté, nous avons fixé les prix au gros, distributeurs et détaillants. Cela veut dire que, dans la production, ceux qui sont chargés d’appliquer nous ont confirmé qu’ils ont réajusté leurs prix par rapport à l’arrêté. Les grossistes répartiteurs qui viennent chez eux, qui prennent le produit et qui le distribuent aux pharmaciens, sont en train de s’ajuster. D’ici les prochaines 48 heures, la situation va revenir à la normale par rapport à l’application de l’arrêté. Nous avons défini des formats. Il y en a qui n’entrent pas dans le cadre de ce que nous avons fixé. Ces formats sortent du cadre réglementaire et ne peuvent pas être fixés et nous ne pouvons pas prévoir tous les formats. Les formats de 1 l, 5 l, 390 ml ne sont pas pris en compte. Ce sont ces genres de situation que l’on ne peut pas gérer au détail. Il y a des pharmaciens qui s’étaient approvisionnés à un prix excessif. Ils ont décidé d’appliquer le prix social ; ils ne prennent pas de marges bénéficiaires. Ce qui fait que si vous retrouvez un prix de 2 500 F CFA par exemple pour le format de 500 ml, c’est parce que le pharmacien l’a acheté à 2 500 F CFA et il veut récupérer son argent pour pouvoir se conformer à la prochaine livraison. Est-ce que l’arrêté prend en compte les produits importés ? Ah oui ! Les produits importés, tant qu’ils rentrent dans la catégorie des formats que nous avons fixés, ces produits sont concernés, quel que soit le distributeur. C’est-à-dire, aujourd’hui, si vous avez un produit importé qui fait 400-500 ml, il ne peut être vendu à plus de 1 500 F CFA. Ça concerne tous les types de gel importés comme produits locaux. Est-ce que des sanctions sont prévues, au cas où des agents commerciaux refusent de l’appliquer ? Effectivement, parce que dès l’instant que vous refusez de vendre au prix fixé, vous êtes dans une situation de hausse illicite de prix. Il y a des sanctions prévues dans la loi 94-63, notamment des amendes et confiscations, et une saisie du produit concerné pour la vente illicite.