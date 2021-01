L’équation des mort-nés Selon le gérant du cimetière de Dangou, ce qui l’a le plus marqué et qui devrait attirer l’attention des autorités, c’est le nombre effrayant de mort-nés. ‘’Personne ne peut contester que le coronavirus existe. Mais, honnêtement, on ne sent pas beaucoup son impact sur le nombre d’enterrements. En tout cas pas dans ce cimetière. Par contre, dans le lot des enterrements que je t’ai communiqués, il y a une part importante de mort-nés. Je pense que cela mérite aussi la plus grande attention pour en saisir les causes’’, plaide-t-il. Ce constat n’a d’ailleurs pas échappé à la commune du ressort, la mairie de Rufisque-Nord (commune la plus peuplée de la ville de Rufisque). La responsable du service confirme : ‘’Il y a quelques mois, nous avons été à un séminaire avec l’Agence nationale des statistiques et de la démographie (ANSD), qui menait une étude sur la question. Mais il faut reconnaitre que c’est un véritable problème de santé publique. Il y en a eu beaucoup en 2020.’’ Pour en donner une idée plus précise, la bonne dame épluche les registres spécialement dédiés aux mort-nés. Ainsi, rien que pour les mois de juin, juillet et décembre, il a été enregistré respectivement 12, 18 et 15 mort-nés. Le même constat a été fait dans presque tous les centres d’état civil au niveau de la ville de Rufisque.