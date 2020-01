L’insécurité va crescendo dans la capitale sénégalaise. Les Sénégalais n’ont même pas fini de se remettre du meurtre de la jeune Ndioba Seck, que la toile a relayé un viol collectif commis sur une fille à Keur Massar, dimanche dernier, aux environs de 5 h du matin.

Agée de 25 ans, M. T. a été agressée par deux individus près de l’école de l’Unité 14 des Parcelles-Assainies de Keur Massar. Dans la zone, plusieurs maisons sont inhabitées, en raison du fait des inondations, et de jeunes hommes s’adonnent à la vente du chanvre indien au vu et au su de tout le monde. La jeune caissière a, en plus, été dépouillée de son téléphone portable et de son argent. Elle a déposé une plainte à la gendarmerie de Keur Massar.

‘’Nous sommes allés à l’hôpital de Pikine afin qu’on prenne soin d’elle. Mais les médecins nous ont demandé d’aller, dans un premier temps, déposer une plainte à la gendarmerie de Keur Massar. Par la suite, nous nous sommes rendus à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque pour l’établissement d’un certificat médical, car nous devons également faire des analyses’’, a expliqué un proche de la victime.