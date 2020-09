En novembre 2019, R. S., a été violée par Mamoudou Diallo dans le champ de son père où elle s’est rendue pour récolter du maïs. Le cultivateur âgé de 40 ans, marié et père de 6 enfants, l’a prise de force ce jour-là. Après avoir satisfait sa libido, il brandit un couteau et la menace de mort si toutefois elle raconte à quelqu’un ce qui venait de se produire.

Prise de peur, l’élève en classe de CM2, au moment des faits, à l’école primaire de Médina Gnougué, commune de Mampatim, n’a rien dit à ses parents à son retour à la maison. Mais quelques mois plus tard, en cours d’éducation physique, elle fait un malaise. Au poste de santé où elle a été emmenée, on décèle une grossesse de six mois. Interrogée, la victime démasque son bourreau.

C’est ainsi que les parents ont porté plainte contre Mamoudou Diallo qui a été arrêté. Devant la barre du tribunal de grande instance de Kolda, la victime, avec son bébé de 10 mois, a déclaré que c’est Mamadou Diallo qui l’a violée. Interrogé, le prévenu a déclaré que la victime l’a trouvé au champ et lui a demandé 1 000 F CFA contre une partie de plaisir. Après marchandage, il lui a remis la somme de 500 F CFA. Pour le maitre des poursuites, les faits ne souffrent d’aucun doute. Il a requis 10 ans de prison ferme et a été suivi par le tribunal. Ainsi, Mamoudou Diallo va passer 10 ans à la Maison d’arrêt et de correction de Kolda, pour avoir violé une fille de 13 ans. Il devra payer 2 millions de francs CFA à la victime pour dommages et intérêts.