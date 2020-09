Le pêcheur Baye Laye Diakhaté a comparu hier, devant le tribunal des flagrants délits, pour avoir abusé sexuellement de sa cousine mineure A. Diop, avec qui il vivait sous le même toit. Il risque 10 ans de prison.

Hier, l’avocat de la défense a essayé de sauver la tête de son client Baye Laye Diakhaté, en demandant au tribunal des flagrants délits de déclarer l’action publique éteinte, puisque l’affaire remonte à 8 ans. Il y a prescription, selon lui. Mais la représentante du parquet a soulevé un obstacle de droit, d’autant que les parents de la victime n’étaient pas au courant des viols, à cette époque. De ce fait, elle a estimé que le prévenu devrait plutôt s’estimer heureux, puisqu’ayant été attrait devant leur juridiction et non en chambre criminelle. N’empêche qu’elle a requis 10 ans de prison ferme à son encontre.

Il ressort des débats que le pêcheur Baye Laye Diakhaté avait, durant l’enquête préliminaire, reconnu avoir violé la petite A. Diop, qui n’était âgée que de 6 ans à l’époque, et à maintes reprises. Il avait attesté devant les enquêteurs l’avoir fait tellement de fois avec elle, qu’il avait arrêté de compter. Mais hier, devant le prétoire, le prévenu est revenu sur ses déclarations et n’a reconnu que lui avoir fait des attouchements sexuels.

‘’Il m’est arrivé de me coucher et de me frotter contre elle. Je ne sortais pas mes parties intimes et je ne l’ai jamais pénétrée’’, a déclaré Baye Laye. Qui a poursuivi : ‘’Tout ceci était l’œuvre de Satan.’’ Maitre Faye, son conseil, a sollicité une sentence équitable et de ne le juger que sur les attouchements qu’il a reconnus.

Âgée de 13 ans actuellement, A. Diop a expliqué avoir subi des assauts sexuels de la part de son cousin, dans tous les coins de la maison, à chaque fois que leurs tuteurs étaient partis au travail. Et qu’à chaque fois, le prévenu finissait sa sale besogne par des menaces de la tuer, si elle s’aventurait à en parler à quelqu’un. ‘’Il m’a également réveillée à plusieurs reprises pour entretenir des rapports sexuels avec moi. Je n’ai eu de répit que quand il a quitté le domicile familial’’.

Youssou Djibril Diop, grand frère de Pape Demba Diop, père de la victime, avait la garde d’A. Diop et du prévenu. D’ailleurs, c’est sa dame Maïmouna Diop qui avait remarqué le comportement étrange de sa nièce, avant de la surprendre avec ses copines en train de faire des jeux sexuels, le pantalon baissé. Après un interrogatoire corsé, la petite avait fini par avouer avoir été victime de viols de la part de son cousin Baye Laye, courant 2012.

Interpellé sur les faits, Baye Laye a reconnu les viols répétés sur la gamine et prétexté ne pas savoir ce qui l’avait poussé à faire pareille chose avec ‘’sa sœur’’. Cette dernière a été conduite à l’hôpital et le certificat médical a révélé qu’elle ne disposait plus de son hymen, depuis très longtemps.

C’est ainsi que le scandale sexuel a éclaté et le père de la victime mis au courant. Ce denier n’a rien réclamé au prévenu.

L’affaire est mise en délibéré et le jugement sera rendu le 21septembre prochain.

Fama Tall