Admise dans la structure pour des soins, l’infirmier n’a rien trouvé à faire que de procéder à des attouchements sexuels et de violer la patiente. Il a été mis sous mandat de dépôt et le dossier confié à un juge d’instruction.

Mamadou Ba est dans de beaux draps. L’Infirmier-chef de poste est accusé d’avoir procédé à des attouchements sexuels sur une dame âgée de 22 ans et de l’avoir violée. Les faits ont eu lieu lundi dernier. D’après des sources proches du milieu judiciaire, ‘’ce jour-là, vers 18 h, une patiente s’est présentée au poste. Elle voulait se soigner suite à une altercation qu’elle avait eue avec une de ses sœurs. De cette dispute, elle s’était blessée. En soignant la dame, l’infirmier a procédé sur elle à des attouchements sexuels’’.

La source d’ajouter : ‘’A la suite de cela, la dame s’est pointée chez le gynécologue Malick Guèye. Le certificat médical délivré par le toubib fait état d’attouchements sexuels et de viol.’’

En garde à vue au commissariat urbain de Diourbel, il a été déféré hier au parquet, avant d’être placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel. Le dossier est confié au juge d’instruction du 2e cabinet qui a ouvert en enquête. Il pourrait attendre six mois avant d’être jugé. Mamadou Ba est présenté dans le quartier Grand Diourbel comme étant une personne très difficile et qui avait maille à partir avec plusieurs habitants. Il avait aussi des relations très heurtées avec les membres du comité de développement sanitaire.

Boucar Aliou Diallo