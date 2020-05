Beaucoup de Sénégalais violent les mesures de régulation des infrastructures et des services de transports publics et privés. C’est pourquoi la tutelle a décidé de corser les sanctions contre ceux qui les violent.

Lors du Conseil des ministres de mercredi dernier, le président de la République avait requis l’application de nouvelles mesures plus coercitives dans les transports interurbains, des lieux de commerce et espaces publics, face à la multiplication de comportements à risques. Sans attendre, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm, a pris de nouvelles décisions dans ce sens. Les mesures de régulation des infrastructures et des services de transports publics et privés restent les mêmes, mais les sanctions se sont durcies.

En effet, selon un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’, toute personne arrêtée pour avoir violé les règles établies dans le cadre de l’état d’urgence dans le secteur du transport, risque 1 à 5 ans d’emprisonnement, sans possibilité de sursis, en sus d’une amende allant de 1 à 5 millions de F Cfa. Cette décision concerne également toute personne qui utilise un véhicule privé pour faire du transport public de passagers, en violation de la réglementation en vigueur, selon toujours les services de communication du ministre des Transports.

Invité de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a indiqué que les hommes de tenue ne sont pas épargnés. A l’instar des civiles, tout agent des forces de défense qui commettra une faute pareille verra la peine lui être appliquée. Ainsi, affirme-t-il, s’il est avéré qu’un homme de tenue est fautif, il sera sanctionné et sans état d’âme. ‘’Ceci passera par une enquête sérieuse non partisane. Il pourrait même aboutir à une radiation de l'agent incriminé. Que personne ne pense qu'il y aura une politique de deux poids, deux mesures avec les hommes de tenue. Un gendarme ou un policier qui commet une faute, il verra la loi lui être appliquée et dans toute sa rigueur. Il y a des cas similaires, même s’ils n’ont pas été médiatisés, les fautifs ont été sanctionnés sur le champ à travers des mesures disciplinaires, en attendant la suite de la procédure’’, a dit M. Ndiaye avant-hier, lors de son passage à l’émission ‘’Saytu’’.

Par ailleurs, Me Youm a informé que le secteur des transports terrestres a bénéficié d’une première allocation d’un montant de 5,25 milliards de F CFA pour les mois d’avril, de mai et de juin du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, mis en place par le président de la République. Le montant a été réparti comme suit : la société Dakar Dem Dikk 600 millions par mois, l’AFTU 500 millions, l’interurbain 400 millions, les taxis 100 millions, les ‘’cars rapides’’ et ‘’Ndiaga Ndiaye’’ 100 millions et les gares routières auront 50 millions de F CFA.

CHEIKH THIAM