Une affaire rocambolesque vient de troubler la quiétude des habitants de Ndoga Babacar, un village de ladite commune, dans le département de Koumpentoum. Ce lundi, Mamadou Diao, âgé de 29 ans, a frappé Ousmane Diao, son pater, lui occasionnant une ITT de 2 jours. Le père a porté plainte contre son fils ainé qui a été arrêté et envoyé en garde vue au commissariat central de Tambacounda.

Tout est parti d'une affaire de chèvre. Mamadou Diao, époux de 2 femmes, avait entendu du bruit dans son enclos et est allé voir ce qui se passait. Arrivé sur les lieux, il a assisté à un spectacle désolant : sa chèvre était en train d'être dévorée par un chien.

Le propriétaire a rapidement pointé du doigt le chien de son papa Ousmane. Qu'il a interpellé et accusé d'être le responsable de la perte de sa chèvre. Non content de l’apostrophé, il l'a injurié et traité de tous les noms d'oiseaux. Toutes les tentatives du vieux de ramener son fils à la raison restèrent vaines. Dans l'incapacité de raisonner son garçon, le pater décida de s'éloigner.

Mais le fils a vu rouge. Il a asséné de violents coups à son père de 60 ans, lui infligeant des blessures. Le vieux s’est retrouvé à l'hôpital. Muni d’un certificat médical lui conférant une ITT de 2 jours, il est allé porter plainte.

Depuis hier, Mamadou Diao est retenu au commissariat de police de Tambacounda, pour sa durée légale de garde à vue.

Boubacar Agna CAMARA