M. L. Diallo a été arrêté, avant-hier tard dans la nuit, en train de battre sa femme que beaucoup de sites d’informations ont donnée, hier, pour morte. Elle est en vie. Lui est, présentement, interné à Thiaroye.

L’information faisant état d’une dispute conjugale qui a abouti à un meurtre, a fait la une de certains sites, avant de faire le tour de la toile, hier en début de matinée. Il n’en est rien.

En effet, dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 janvier, vers les coups de 4 h du matin, des cris de détresse émanant d’une maison sise à la cité Millionnaire, de la commune de Grand-Yoff, ont réveillé les voisins, qui sont allés aux nouvelles. Dans la maison, ils se sont rendu compte qu’il s’agissait d’une dispute conjugale qui a failli aboutir à un drame.

En effet, ils ont surpris l’époux assis sur sa femme en train de la battre. M. L. Diallo cognait la tête de son épouse A. Dillo. Ils les ont séparés, avant d’appeler les limiers du commissariat de police de la localité pour neutraliser le mari.

Selon nos informations, il ressort des premiers éléments de l’enquête que le mari a battu sa femme qu’elle accuse d’avoir des relations adultérines avec des hommes de la localité. La femme, acheminée dans un établissement sanitaire de la place pour recevoir des soins, nie et accuse son époux de folie et de jalousie maladive.

En effet, conduit dans les locaux du commissariat pour les besoins de l’enquête, M. L. Diallo est resté très agité, confient nos sources. Ensuite, il s’est mis tout nu et s’est mis à cogner de la tête les grilles et le mur de la chambre de sûreté du commissariat, en criant de toutes ses forces, lors des premières heures de sa garde à vue. Voyant cela, poursuivent nos interlocuteurs, les enquêteurs, sur injonction de leur patron, ont conduit le prévenu à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye. Sur place, le médecin, qui a reçu les agents qui escortaient le suspect, a soutenu qu’il le reconnait. Mieux, il les a informés qu’il est un patient de son établissement où il subit un traitement depuis un certain temps.

Sa femme A. Diallo est, quant à elle, toujours hospitalisée. Sa vie serait hors de danger, selon nos sources.

